CHP yandaşı Fatih Portakal ile HDP'li sandık kurulu üyesi hakkında suç duyurusu! Sandık başında propaganda...

Cumhuriyet Halk Partisinin yayın organı Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal sandık başında propagandaya soyundu.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy kullanan Faith Portakal zarfı sandığa atarken terör örgütü PKK'nın sık sık kullandığı "zafer işaretini" yaptı.
FATİH PORTAKAL VE HDPKK'LI İSİMDEN BİRLİKTE POZ
Fotoğraf çektiren Fatih Portakal'a HDPKK/Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi Y.D. de eşlik etti.
O anları sosyal medyadan paylaşan Portakal, "Bu kez ikinci kullandım. 1 dk'da işi bitirdim. Oyumun rengi belli: illa ki değişim . Sıra akşamda seçim yayınında. Kravatın rengini de simdiden açıklıyorum, bu kez mor değil, yeşil:))" ifadelerini kullandı.
Sandık başında yapılan hareketin ardından iki isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
AK Parti adına suç duyurusunda bulunan avukat Arif Yeğen, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede, Fatih Portakal'ın, Müşerref Hepkon İlkokulu 1032 numaralı sandıkta oy kullandıktan sonra zarfı sandığa atarken seçim propagandası niteliğinde "zafer işareti" ile fotoğraf çektirmesinin, Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi Y.D'nin de aynı işareti yapıp poz vermesinin seçim kanununa aykırı olduğunu belirtti.