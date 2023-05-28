CHP yandaşı Fatih Portakal ile HDP'li sandık kurulu üyesi hakkında suç duyurusu! Sandık başında propaganda...

KAMU DAVASI AÇILSIN

Dilekçede, bahse konu işaretin Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 135 sayılı genelgesine aykırı olduğunu savunan Yeğen, sunucu Portakal ve sandık kurulu üyesi Y.D. hakkında kamu davası açılması talebinde bulundu.

İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına da dilekçe veren Yeğen, Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi Y.D'nin seçimdeki görevinden azledilmesini talep etti.

FATİH PORTAKAL KENDİSİNİ SAVUNDU

Eski Fox TV yeni Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal HDPKK'lı isimle yaptığı işareti savundu.

PKK'nın sembol olarak kullandığı harekete temize çekmeye çalışan Portakal, "Yok artık! Sandik başinda evrensel anlamda zaferi ve barışı simgeleyen bu işareti benim gibi yapan görevli kadın hakkında tutanak tutuyorlarmış. Sözün bittiği yer. . V işareti hakkında bilgi: 2. Dünya savası sırasında ortaya çıkmış bir işaret. İngilizce Victory'nin "V" si. 60'lardan sonra yaygin şekilde kullanılmaya başlanmış. Simgelediği kavram barış." iddiasında bulundu.

SEÇMENE HAKARET ETMİŞTİ

Portakal geçtiğimiz günlerde YouTube'da yaptığı bir programda konuşan Fatih Portakal Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye oy veren seçmene 'kör cahil' dedi.

"ERDOĞAN'A OY VERECEĞİM DİYOR BEN BUNA KÖR CAHİL DİYORUM"

Şanlıurfa'da geçen bir video izlediğini ve bir vatandaşın köyünde elektik ve su olmadığını ancak seçimde oyunu Erdoğan'a vereceğini söylediğini öne süren Portakal, "Gideceğim tekrar oyumu severek isteyerek Erdoğan'a vereceğim diyor işte ben buna kör cahil diyorum. Bu şartlanmış bir beyin bunu değiştiremezsiniz. Bu insanı aydınlatamazsınız." şeklinde skandal ifadeler kullandı.