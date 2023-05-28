Gazeteci-yazar Engin Ardıç'a veda

BAĞIMSIZLIĞIN YILMAZ SAVUNUCUSU

Engin Ardıç bir röportajında Türkiye ile ilgili şunları söylüyordu: İçinde bulunduğumuz coğrafya bir petrol coğrafyası ve çok büyük petrol kaynakları var. İleride de petrol sıkıntısı olacağını düşündüğümüzde buranın önemi daha da çok artıyor.

Engin Ardıç hastalıkla mücadele günlerinde kaleme aldığı duygu dolu yazısında esprili üslubundan vazgeçmemişti: Henüz ölmedim, belli de olmaz ha.. Ne gülerler düşmanlarım...

GERİYE KALAN SESSİZLİK

Yaş yetmişi geçmiş...

Birtakım sorunlar çıkıyor ister istemez.

Hızlı bir kilo kaybı... İştahsızlık... Halsizlik...

"Bu sefer gidiyorum galiba" dedim.

Henüz buradaymışım. Şimdi on adet iğne... İkisini oldum, sekiz tane daha.

Toparlanacağız ister istemez.

Henüz ölmedim, niyetim de yok.

Ama belli de olmaz ha...

Ne gülerler düşmanlarım...

Hep Andre Malraux geliyor aklıma...

"Birinciyi atlattım, ikinci beni götürür" demişti. Öyle de olmuştu.

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