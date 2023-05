Gazeteci-yazar Engin Ardıç'a veda

TÜRK BASINININ HAS ÜSLUBU

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Engin Ardıç, güçlü anlatım yeteneği ve keskin zekasının ürünü nüktedan yazılarıyla hep hafızalarda kalacak. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağolsun. Allah rahmet eylesin.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Uzun yıllar kendisine has üslubuyla yazdığı kıymetli yazılarla tanıdığımız Sabah Gazetesi yazarı Sayın Engin Ardıç'a Allah'tan rahmet, ailesine ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Engin Ardıç'ın vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına, okurlarına ve tüm medya camiamıza başsağlığı dilerim.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç: Allah rahmet eylesin. Ailesi, sevenleri ve Sabah gazetesindeki mesai arkadaşlarına başsağlığı dilerim.

Takvim yazarı Ekrem Kızıltaş: Engin Ardıç, Türk medyasının belki de en kendine has isimlerinden biriydi. Bu nasıl bir kayıpla karşı karşıya olduğumuzu da ortaya koyuyor.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu: Basın camiasının cesur yazarlarından Engin Ardıç'a Allah'tan rahmet; ailesine ve medya camiasına başsağlığı diliyorum.

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED): Engin Ardıç'a Allah'tan rahmet, ailesine ve basın camiasına başsağlığı dileriz.

