Gazeteci-yazar Engin Ardıç'a veda

SABAH Gazetesi yazarı Engin Ardıç, 71 yaşında hayatını kaybetti. Usta kalem, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde tedavi görüyordu.
BAŞKAN ERDOĞAN KATILACAK
Ardıç'ın cenazesi bugün Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa Cami'nde kılınacak ikindi namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Cenaze törenine Başkan Erdoğan'ın katılması bekleniyor.
Ardıç, kendine ait üslubu, olayları analiz eden bakışışı, siyasi yorumlarıyla dikkat çekiyordu. Usta kalemin vefatı ailesi, SABAH gazetesindeki çalışma arkadaşları ve okuyucularını yasa boğdu.1970 yılında Galatasaray Lisesi'ni ve 1976 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümünü bitirdi. Mesleğe 1970 yılında, "Tiyatro '70" dergisinde başladı. Reklam yazarlığı, BBC Türkçe yayınlar servisi spikerliği, tiyatro ve edebiyat eleştirmenliği, Dünya, Star ve Akşam gazetelerinde köşe yazarlığı, yorumculuk yaptı.
GEZEGENLERDEN KEHANETLERE RENKLİ KONULAR
Engin Ardıç, en çok da kitaplara ve CD'lere meraklıydı. Engin Ardıç'ın yazılarında ve Burak Eldem'in kitabına yazdığı önsözde günlük siyasi çekişmelerin dışında çıkmış ve özellikle en son gelişmeleri ve 2012 yılında 2012 kehanetleri, Marduk gezegeni ile ilgili bile yazılar yazmıştı.