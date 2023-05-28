Bir ilk! Başkan Erdoğan balkon konuşmasını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek

60 MİLYONDAN FAZLA SEÇMENİN OY KULLANMASI BEKLENİYOR

Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 884 sandık kurulurken, seçimde yurt içinde 60 milyon 769 bin 268 seçmen oy kullanacak. Seçimde; Kemal Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan yarışacak.

47 BİN 523 YENİ SEÇMEN İLK KEZ OY KULLANACAK

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2'nci turunda 18 yaşına girmiş 47 bin 523 yeni seçmen bulunuyor. Bu gençler, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde ilk kez oy kullanabilecek.