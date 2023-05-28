Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.05.2023 16:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.05.2023 16:57
    ABONE OL

    Bir ilk! Başkan Erdoğan balkon konuşmasını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek

    Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin 2.turunda sonuçların belli olmasına sayılı bir zaman kala Başkan Erdoğan’ın olası bir seçim zaferinde nerede balkon konuşması yapacağı ortaya çıktı. Her seçim sonrası AK Parti Genel Merkezi’nde balkon konuşması yapan Başkan Erdoğan, bu kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden halka hitap edecek. Öte yandan İstanbul İl Başkanlığı da balkon konuşması için hazırlanıyor.

    takvim.com.tr
    Zafer konuşması Külliye’de!

    Türkiye, 5 yıl süreyle görev yapacak olan 13'üncü cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında. Tüm yurtta oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başlarken, seçmenler, saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

    Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez yaşanacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için ülke genelinde oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Oy verme işlemi öncesi yemin ederek göreve başlayan sandık kurulu başkanı ve üyeleri, zarf ve pusula sayımı yaptı. Sandık kurulu üyeleri, yerlerini aldıktan sonra seçmenler, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti (TC) kimlik numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgeler ile okullara gelerek oylarını kullanmaya başladı.

    60 MİLYONDAN FAZLA SEÇMENİN OY KULLANMASI BEKLENİYOR
    Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 884 sandık kurulurken, seçimde yurt içinde 60 milyon 769 bin 268 seçmen oy kullanacak. Seçimde; Kemal Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan yarışacak.

    47 BİN 523 YENİ SEÇMEN İLK KEZ OY KULLANACAK
    Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2'nci turunda 18 yaşına girmiş 47 bin 523 yeni seçmen bulunuyor. Bu gençler, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde ilk kez oy kullanabilecek.

        Tüm yurtta, oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp 17.00'de sona erecek. Ancak, saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler var ise, bu seçmenler başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

        TÜM SANDIKLAR BİRLİKTE AÇILACAK
        YSK tarafından yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy kullanabilmesi için 73 ülkedeki 151 temsilcilikte 167 noktada sandık kurulmuştu. 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona ermişti. Yurt dışı temsilciliklerinde toplam 1 milyon 783 bin 107 kişi oy kullandı.

        Diğer yandan, gümrük kapılarında oy verme işlemleri ise yurt içinde olduğu gibi saat 17.00'ye kadar sürecek. Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından kontrol edilerek teslim alınacak olan oylar, saat 17.00'de oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından, diğer sandıklarla beraber açılacak.

        KÜLLİYE'DE BALKON KONUŞMASI
        Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ilk kez bir balkon konuşmasına şahit olacak. Diğer tüm seçimlerde AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması yapan Başkan Erdoğan, bu seçimde halka Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden hitap edecek.

            Külliye önünde gerekli hazırlıklar yapılırken seçimi buradan takip edecek basın mensupları için de yer ayrıldı.

            AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NDA BALKON HAZIR
            Oy kullanma işlemi devam ederken AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda ise hummalı bir çalışma sürüyor.

            Seçimlerde bir gelenek haline gelen Başkan Erdoğan'ın balkon konuşması için alan görevliler tarafından temizlenmeye başlandı.

            ALANA SES SİSTEMİ KURULDU
            Görevliler tarafından il başkanlığı önüne ses sistemi kurulduğu görüldü.

            Balkonda arka tarafta bulunan bölümde 'Teşekkürler Türkiye', 'Teşekkürler İstanbul' yazıları dikkat çekti.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Yeni itfaiyeciler göreve böyle hazırlanıyor
            Haberler Güncel Bir ilk! Başkan Erdoğan balkon konuşmasını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek
                loading
                SON DAKİKA