4 MİLYONLUK ÇİFTLİĞE KAÇAK YAPI KONDURDU!

Eşi Armağan Portakal ile birlikte Seferihisar'da 8 bin 394 metrekarelik tarla vasfındaki arsayı 2015'te alan Fatih Portakal'ın, İmar Kanunu'nun kendisine verdiği yasal haktan da faydalanarak imarsız araziye 150 metrekarelik 3 odalı ve tek katlı bir çiftlik evi ile bunun yanına da ayrıca hukuksuz bir şekilde de kaçak yapı kondurduğu tespit edilmişti.