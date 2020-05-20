Manipülatif haberleri ve algı operasyonlarıyla ünlü Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, İzmir Seferihisar'da bulunan yaklaşık 4 milyon değerindeki çiftliğine kondurduğu kaçak yapı ile gündeme gelmişti.
4 MİLYONLUK ÇİFTLİĞE KAÇAK YAPI KONDURDU!
Eşi Armağan Portakal ile birlikte Seferihisar'da 8 bin 394 metrekarelik tarla vasfındaki arsayı 2015'te alan Fatih Portakal'ın, İmar Kanunu'nun kendisine verdiği yasal haktan da faydalanarak imarsız araziye 150 metrekarelik 3 odalı ve tek katlı bir çiftlik evi ile bunun yanına da ayrıca hukuksuz bir şekilde de kaçak yapı kondurduğu tespit edilmişti.
MİLYONLUK LÜKS YATI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Sözde halkçı ve dürüst geçinen Fatih Portakal'ın "Anchorman" adını verdiği milyonluk lüks bir yatının da olduğu ortaya çıktı.
STRES ATMAK İÇİN ALMIŞ
Bir dergiye verdiği röportajda, lüks yatını geçtiğimiz Ağustos ayında aldığını söyleyen Portakal, lüks deniz aracını "Yoğunluğun yarattığı stresi atabilmek için" almaya karar verdiğini ifade etti.
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