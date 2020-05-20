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    • 20.05.2020 23:59
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    Halkçı geçinen sunucusu ’ın milyonluk ı da varmış!

    Amerikan merkezli ’nin manipülasyonları ve algı oyunlarıyla ünlü sunucusu yaptığı manipülatif haberlerle gündemi meşgul etmesinin yanı sıra son olarak lüks çiftliği içindeki kaçak yapılarıyla gündeme gelmişti. Sözde halkçı ve dürüst geçinen Portakal’ın kaçak yapılarının ardından şimdi de milyonluk lüks bir yatı olduğu ortaya çıktı.

    'Kaçakçı’ Portakal’ın milyonluk yatı da varmış

    Manipülatif haberleri ve algı operasyonlarıyla ünlü Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, İzmir Seferihisar'da bulunan yaklaşık 4 milyon değerindeki çiftliğine kondurduğu kaçak yapı ile gündeme gelmişti.

    4 MİLYONLUK ÇİFTLİĞE KAÇAK YAPI KONDURDU!
    Eşi Armağan Portakal ile birlikte Seferihisar'da 8 bin 394 metrekarelik tarla vasfındaki arsayı 2015'te alan Fatih Portakal'ın, İmar Kanunu'nun kendisine verdiği yasal haktan da faydalanarak imarsız araziye 150 metrekarelik 3 odalı ve tek katlı bir çiftlik evi ile bunun yanına da ayrıca hukuksuz bir şekilde de kaçak yapı kondurduğu tespit edilmişti.

    MİLYONLUK LÜKS YATI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
    Sözde halkçı ve dürüst geçinen Fatih Portakal'ın "Anchorman" adını verdiği milyonluk lüks bir yatının da olduğu ortaya çıktı.

    STRES ATMAK İÇİN ALMIŞ
    Bir dergiye verdiği röportajda, lüks yatını geçtiğimiz Ağustos ayında aldığını söyleyen Portakal, lüks deniz aracını "Yoğunluğun yarattığı stresi atabilmek için" almaya karar verdiğini ifade etti.

    TAKVİM. COM.TR
    Haberler Güncel Halkçı geçinen Fox TV sunucusu Fatih Portakal’ın milyonluk lüks yatı da varmış!
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