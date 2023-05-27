Başkan Erdoğan merhum başbakan Necmettin Erbakan’ın kabrini ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti.
Başkan Erdoğan'ın dijital medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 54'üncü Hükûmetin Başbakanı merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti." ifadelerine yer verdili.
Ziyarete ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı.
Erdoğan'da BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da eşlik etti.