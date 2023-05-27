AK Parti’den Kılıçdaroğlu’nun SMS göndermesine ilişkin açıklama: “Seçim hukukuna aykırıdır”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yavuz, 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm vatandaşlara SMS göndermesine atıfta bulunarak, "Bir kısım çevrelerin yazılı ve sesli mesaj gönderdiklerini ve kişisel verileri de ihlal ettikleri suretle bunu yaptıklarını görüyoruz. Ben buradan yine söylemek istiyorum, kişiler üyelerine her türlü mesajı gönderebilir. Ama seçim sürecinde kendi üyeleriniz dışında başkalarının mesajlarına sesli veya yazılı bir şekilde mesaj göndermenin seçim hukukuna aykırı olduğunu ifade etmek istiyorum. Herkesin buna dikkat etmesinde fayda var. Birileri buna maruz kalmışsa herkesin benzer yaklaşımları göstermesinin doğru olacağını düşünüyoruz" dedi.
SEÇİM GÜVENLİĞİNE YÖNELİK İFTİRALARA YANIT
Yavuz, seçim güvenliğine yönelik iftiralara da şu sözlerle cevap verdi:
"Son günlerde bir yaygaradır koptu gitti. Sanki sandıklar değişmiş gibi, sanki yeni seçmenler ilave edilmiş gibi, sanki eski seçmen bilgi kağıdıyla oy kullanılamayacak gibi, sanki seçmen bilgi kağıdı olmadan oy kullanılamayacak gibi birtakım yaygaraların kopartıldığını üzülerek gördük. Seçmen listesi değişmedi. Her ne kadar 48 bin seçmen dahil olsa da o daha önce dahil olmuştu. Sadece seçmen bilgi kağıtları kendilerine teslim edilmişti. Hangi sandıkta oy kullanacağı belliydi."
SEÇMENLER NEREDE OY KULLANACAK?
Hiç kimsenin oy kullanacağı okulun ve sandığın değişmeyeceğini hatırlatan Yavuz, "Dolayısıyla hepimiz daha önce kullandığımız yerde ve sandıkta oylarımızı kullanacağız. Daha önceki seçmen bilgi kağıdı bizde değilse bilgi kağıdıyla gidebiliriz kolaylık olsun diye. Yeni seçmen bilgi kağıdı çıkarıldı. O da eskisinin aynısıdır. Onunla da girebilirsiniz. Seçmen bilgi kağıdınız yok ama kimliğiniz varsa -zaten seçmen bilgi kağıdı hangi okulda ve hangi sandıkta oy kullanacağınızı gösteren bir kağıt- oy kullanmanız mümkün" diye konuştu.