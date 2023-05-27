AK Parti’den Kılıçdaroğlu’nun SMS göndermesine ilişkin açıklama: “Seçim hukukuna aykırıdır”

ENGELLİLER NASIL OY KULLANACAK?

Engellilerin 14 Mayıs'ta oy kullanırken zorluklarla karşılaştığını ifade eden Yavuz, "Kişiye bakıldığında engelli olduğu ortada ise ondan rapor falan istenmez. 14 Mayıs'ta maalesef istendi. YSK bu durumu çok net bir şekilde karar altına aldı. Kararını vermek suretiyle dedi ki, 'bakıldığında engelli olduğu anlaşılıyorsa zorluk çıkarma.' Engelli olarak bir yakını ile oy kabinine girerek oy kullanabilir" değerlendirmesini yaptı.



Oy kullanma kabinine sandık kurulu başkanı ve kurul üyelerinin asla giremeyeceğine vurgu yapan Yavuz, "Yaşlı olanlarla okuryazar olmayanlarla kimse giremez. Sadece engellilerle biri girebilir, o da akrabası olacak ve rapor istenmeyecek. Orada tek pusula ve tek zarfın verilmesi gerekiyor. 14 Mayıs'ta gördük ki seçmen oy kullanmak üzere girdiğinde yer yer tek pusula verildi, yer yer çift pusula verildi, yer aynı seçim türünden birçok pusula verildi. Dolayısıyla yanlışlık yapıldı. Bu sefer sanıyorum bu kadar sorun yaşanmaz. Bunu yapmaya kalkışanları da uyaralım, gereken itirazları da yapalım. O gün oraya giden seçmene sadece bir zarf verilecek, bir de mühür verilecek. O pusuladan iki tane olmaz. Dolayısıyla tek zarf, tek pusula, mühür kabine giriyoruz, pusulayı mühürlüyoruz. Zarfa asla mühür vurmuyoruz. Pusulanın da sadece ilgili yerine vuruyoruz. Zarfa koymak suretiyle de oyumuzu kullanalım" dedi.