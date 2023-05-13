Feth-i Mübin'den Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla! Başkan Erdoğan akşam namazını Ayasofya'da eda edecek





"ALLAH'A HAMDOLSUN AYASOFYA'YI AÇMAK BU FAKİRE NASİP OLDU"

Necip Fazıl Kısakürek'le Ayasofya'ya ilişkin bir anısını anlatan Erdoğan, "Gencim ve Sultanahmet Meydanı'nda üstat Necip Fazıl'la mitingimizi yapıyoruz. Bu mitingi yaparken rahmetli kükreyerek elini uzatıyor, diyordu ki 'Ayasofya bir gün açılacak. Ayasofya bir gün açılacak. Ayasofya bir gün açılacak.' Ben de onun spikerliğini yapıyorum orada. Allah'a hamdolsun, Ayasofya'yı açmak üstadın o ifadeleriyle bu fakire ve arkadaşlarına nasip oldu. İmzayı atmak bu fakire nasip oldu. Bütün Batı çıldırdı ama biz görevimizi yaptık" dedi.

"MEDENİYET GÜNEŞİMİZİN YENİDEN YÜKSELİŞİNİN SEMBOLÜ"

AK Parti geride bıraktığımız günlerde Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ile ilgili bir video yayınlamış, ilgili videoda "Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak" denmişti.



7'li koalisyonun kutsal değerleri ayaklar altına alan cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise seccadeye basma skandalını perdelemek için Ayasofya üzerinden kirli bir algı operasyonuna girişmişti.