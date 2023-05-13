Feth-i Mübin'den Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla! Başkan Erdoğan akşam namazını Ayasofya'da eda edecek

Türkiye'nin ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan seçimlere artık sayılı saatler kaldı.
Seçim çalışmalarını sonlandıran Başkan Recep Tayyip Erdoğan, akşam namazını fethin sembolü, Fatih'in emaneti Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde eda edecek.
"BİZ YAPARIZ, İMANIMIZ VAR"
Erdoğan, bugün İstanbul'da katıldığı programda Ayasofya'yı Batı'nın tüm tehditlerine rağmen aslına döndürdüklerini belirterek, "Biz Ayasofya'yı inşa ve ihya ettik mi? İmzayı attık mı? Batı'nın tüm tehditlerine rağmen imzayı attım mı? Meral hanım ne diyordu biliyor musunuz? 'Yapamaz.' Ne oldu Meral Hanım? Biz yaparız. Bu noktada imanımız var" şeklinde konuştu.
"ALLAH'A HAMDOLSUN AYASOFYA'YI AÇMAK BU FAKİRE NASİP OLDU"
Necip Fazıl Kısakürek'le Ayasofya'ya ilişkin bir anısını anlatan Erdoğan, "Gencim ve Sultanahmet Meydanı'nda üstat Necip Fazıl'la mitingimizi yapıyoruz. Bu mitingi yaparken rahmetli kükreyerek elini uzatıyor, diyordu ki 'Ayasofya bir gün açılacak. Ayasofya bir gün açılacak. Ayasofya bir gün açılacak.' Ben de onun spikerliğini yapıyorum orada. Allah'a hamdolsun, Ayasofya'yı açmak üstadın o ifadeleriyle bu fakire ve arkadaşlarına nasip oldu. İmzayı atmak bu fakire nasip oldu. Bütün Batı çıldırdı ama biz görevimizi yaptık" dedi.
"MEDENİYET GÜNEŞİMİZİN YENİDEN YÜKSELİŞİNİN SEMBOLÜ"
AK Parti geride bıraktığımız günlerde Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ile ilgili bir video yayınlamış, ilgili videoda "Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak" denmişti.
7'li koalisyonun kutsal değerleri ayaklar altına alan cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise seccadeye basma skandalını perdelemek için Ayasofya üzerinden kirli bir algı operasyonuna girişmişti.
FETH-İ MÜBİN'İ ASLINA RÜCU ETTİREN LİDER: RECEP TAYYİP ERDOĞAN
Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle Ayasofya'da ibadetin yolu açılmıştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı `hayırlı olsun` mesajıyla paylaşmıştı.
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 10 Temmuz 2020'de Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.