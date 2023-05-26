Bakan Dönmez, Eskişehir’de Reis’e Vefa Buluşmasında konuştu: 28 Mayıs Türkiye Yüzyılı’na yürüyeceğimiz gün olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "28 Mayıs sadece bugünler için değil, gelecek nesiller için çocuklarımız için de karar verme günü olacak. Ülkemiz üzerine kurulan tuzakları bir kez daha bozacağımız gün olacak. Birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye Yüzyılı'na yürüyeceğimiz bir gün olacak." dedi.
Bakan Dönmez, Eskişehir'de Şehit Anıl Gür Spor Salonu'nda düzenlenen "Reis'e Vefa Buluşması" programında yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'ta milletin Cumhur İttifakı'na Mecliste ezici bir çoğunluk verdiğini söyledi.
Yarışın ikinci raunduna 28 Mayıs'ta çıkacaklarını kaydeden Dönmez, "İkinci yarıya önde giriyoruz ancak yarış hala sürüyor. Şimdi ilkinden daha fazla çalışma zamanı. Şimdi sandıklara daha fazla sahip çıkma zamanı. Şimdi büyük ve güçlü Türkiye zaferi için hep birlikte sandıklara gitme zamanı." diye konuştu.
28 Mayıs Pazar akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı balkonda görene kadar, balkon konuşması yapana kadar durmayacaklarını dile getiren Dönmez, "Biliyorsunuz işimiz sadece oy vermekle, çevremizdeki kardeşlerimizi sandığa götürmekle bitmiyor. 28 Mayıs günü sandıklarda görevli bütün sandık müşahidi kardeşlerimiz ıslak imzalı tutanakları alana kadar işimiz devam ediyor. Ekranda ne zaman Sayın Cumhurbaşkanı'mızın zaferini görürüz, o zaman 'tamam' deriz. 'Bu iş bitti.' deriz. Ama şimdi çalışma zamanı. Şimdi gayret zamanı." ifadelerini kullandı.
Dönmez, birçok zorluğu birlikte göğüslediklerini ve millet iradesine yönelen tehditleri birlikte bertaraf ettiklerini vurguladı.