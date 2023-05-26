Bakan Dönmez, Eskişehir’de Reis’e Vefa Buluşmasında konuştu: 28 Mayıs Türkiye Yüzyılı’na yürüyeceğimiz gün olacak





"TÜRKİYE'Yİ ASLINA DÖNDÜREN NE VARSA ONLARA DÜŞMANLAR"

Tarihin her döneminde milletin ateşten gömlek giydiğini ama hiçbir dönemde böylesine alçakça oyunlarla karşı karşıya gelmediklerini belirten Dönmez, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kaderi milletimizin kaderiyle hemhal olmuştur. Sanmayın ki onların istemediği, Recep Tayyip Erdoğan. Hayır, değil. Onların istemediği, kabul etmek istemediği şey Sayın Cumhurbaşkanı'mızın şahsında tecessüm eden davamız, inançlarımız, kutsallarımız. Türkiye'yi aslına döndüren ne varsa onlara düşmanlar. Türkiye'yi yeniden tarih sahnesine çıkaran ne varsa onun karşısındalar. Bu millet vesayetten de vesayet odaklarından da çok çekti. Bunlarla son 20 yıldır mücadele eden bir Türkiye var. Karşılığında da büyük bedeller ödeyen bir Türkiye var. Muhalefetin amacı belli; Avrupa'dan, Amerika'dan aferin almak. Ancak Batı'ya yaranmak karşılığında Türkiye'mizi sonu belirsiz bir maceraya atmaktan çekinmeyen bir muhalefet var karşımızda. Biz bunlar gibi olsaydık o zaman bugünkü Türkiye olamazdık."

Bakan Dönmez, bugünkü Türkiye'nin Suriye'de terör koridorunu boğan bir ülke olduğuna dikkati çekti.

Avrupa'nın, Amerika'nın ne dediğine bakmadan milli menfaatleri çerçevesinde sınırlarında terör devleti kurulmasına izin vermeyen bir Türkiye'nin var olduğuna işaret eden Dönmez, şunları dile getirdi:

"Bugünkü Türkiye, Karabağ'ı bağımsızlığına kavuşturan Türkiye. İHA'larıyla, SİHA'larıyla savaşın seyrini değiştiren bir ülke. Bugünkü Türkiye, Karadeniz açıklarında, denizin 2 bin 200 metre derinliğinde herkese ve her türlü zorluğa rağmen doğal gaz keşfetti. Gabar'da, Cudi'de daha önceden terörün kol gezdiği dağlarda petrol keşfetti. Eskişehir'de dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementleri sahasının keşfine imza atan bir ülke. Sözün özü kardeşlerim bugünkü Türkiye, kendine güvenen bir Türkiye. Özgüveni yüksek bir ülke. Kendisine dayatılan aşağılık komplekslerini aşmış bir ülke. Her platformda dişe diş, kora kor mücadele eden bir ülke. Ayakları üzerinde durabilen Türkiye. Kendi kararını kendisi veren, kimseye müdana etmeyen bir ülke. Bugünkü Türkiye uluslararası mecralarda sözü dinlenen, sözüne kulak kesilen bir ülke."