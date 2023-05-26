Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuku çiğneyerek gerçekleştirdiği SMS skandalına suç duyurusu

İkinci tur seçimlerine sayılı bir zaman kala 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu skandal bir olaya imza attı. Vatandaşların cep telefonlarına, kredi kartları borçlarını çözeceğini söylediği bir kısa mesaj gönderdi. Kılıçdaroğlu'nun hukuksuz hareketi ise büyük tepkilere neden oldu.
VATANDAŞLARIN KİŞİSEL VERİLERİ HİÇE SAYILDI
Vatandaşların kişisel verilerinin korunmasını hiçe sayarak, bankalar yoluyla almış olduğu numaralarla gönderilen SMS sosyal medyada tepki çekti. Kılıçdaroğlu, TCK'nın 136. maddesinde bulunan "Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme" suçunu aleni bir şekilde kullandı.
HESAP VERECEK
Kılıçdaroğlu'nun skandal hareketi sonrası İsmail Yurdseven isimli vatandaş suç duyurusunda bulundu. Yurdseven sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kemal'in, neredeyse tüm Türkiye'ye göndermiş olduğu SMS, kabul edilebilir ve yasal bir propaganda değildir.