Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuku çiğneyerek gerçekleştirdiği SMS skandalına suç duyurusu





Hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere avukatım sayın Fatih Çalka, süreci gerekli çalışmaları tamamladı. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacak ve toplumu aşağılayan, insan aklını ve haklarını küçümseyen bu yaklaşıma karşı, gereken tüm hukuki süreci yürüteceğiz. Dilekçemiz 6 sayfa ve eklerinden oluşmaktadır. Adalet yürüyüşü diye şımarıklık yapanlar, suç işlememeyi de öğreneceklerdir"ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN ÇOK SERT TEPKİ

Kılıçdaroğlu'nun hukuk dışı skandal SMS hareketine Başkan Erdoğan çok sert tepki göstermişti. A Haber- ATV canlı yayınına konuk olan Başkan Erdoğan "Dün vatandaşlara SMS göndermiş. Kendisi seçilirse vatandaşın kredi kartı borçlarını hazine devralacakmış. Bu nasıl yalan? Sen şuanda neyin hesabını yapıyorsunuz? Bütçeyi nerenin onayıyla çıkaracaksın? Parlamentoda 323'le Cumhur İttifakı var. Bütçe Komisyonda ne yapacaksın? Onlar da Cumhur İttifakı'nda. Cumhur İttifakı sana yol vermedikçe bunu geçiremezsin. Milleti aldatma. Buralardan bunu geçirmen lazım. Buraya Cumhur İttifakı hakim olduktan sonra bunu nasıl yapacaksın? Bol keseden atıyor. Milletimizi kandırma. Hesap uzmanıymış. Senin her yerin hesap uzmanı olsa ne yazar. Komisyon ne iş yapar parlamento ne iş yapar, öğren" açıklamasında bulundu.