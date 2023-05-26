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    • 26.05.2023 23:20
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    • 26.05.2023 23:31
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuku çiğneyerek gerçekleştirdiği SMS skandalına suç duyurusu

    8’li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir skandala imza atarak vatandaşların kişisel verilerinin korunmasını hiçe sayarak, bankalar yoluyla almış olduğu numaralara kredi kartları borçlarını çözeceğini söylediği bir kısa mesaj gönderdi. Büyük tepkilere neden olan skandal olay sonrası Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bir vatandaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet yürüyüşü diye şımarıklık yapanlar, suç işlememeyi de öğreneceklerdir” ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

    İkinci tur seçimlerine sayılı bir zaman kala 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu skandal bir olaya imza attı. Vatandaşların cep telefonlarına, kredi kartları borçlarını çözeceğini söylediği bir kısa mesaj gönderdi. Kılıçdaroğlu'nun hukuksuz hareketi ise büyük tepkilere neden oldu.



    VATANDAŞLARIN KİŞİSEL VERİLERİ HİÇE SAYILDI
    Vatandaşların kişisel verilerinin korunmasını hiçe sayarak, bankalar yoluyla almış olduğu numaralarla gönderilen SMS sosyal medyada tepki çekti. Kılıçdaroğlu, TCK'nın 136. maddesinde bulunan "Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme" suçunu aleni bir şekilde kullandı.



    HESAP VERECEK
    Kılıçdaroğlu'nun skandal hareketi sonrası İsmail Yurdseven isimli vatandaş suç duyurusunda bulundu. Yurdseven sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kemal'in, neredeyse tüm Türkiye'ye göndermiş olduğu SMS, kabul edilebilir ve yasal bir propaganda değildir.



        Hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere avukatım sayın Fatih Çalka, süreci gerekli çalışmaları tamamladı. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacak ve toplumu aşağılayan, insan aklını ve haklarını küçümseyen bu yaklaşıma karşı, gereken tüm hukuki süreci yürüteceğiz. Dilekçemiz 6 sayfa ve eklerinden oluşmaktadır. Adalet yürüyüşü diye şımarıklık yapanlar, suç işlememeyi de öğreneceklerdir"ifadelerini kullandı.

        BAŞKAN ERDOĞAN ÇOK SERT TEPKİ
        Kılıçdaroğlu'nun hukuk dışı skandal SMS hareketine Başkan Erdoğan çok sert tepki göstermişti. A Haber- ATV canlı yayınına konuk olan Başkan Erdoğan "Dün vatandaşlara SMS göndermiş. Kendisi seçilirse vatandaşın kredi kartı borçlarını hazine devralacakmış. Bu nasıl yalan? Sen şuanda neyin hesabını yapıyorsunuz? Bütçeyi nerenin onayıyla çıkaracaksın? Parlamentoda 323'le Cumhur İttifakı var. Bütçe Komisyonda ne yapacaksın? Onlar da Cumhur İttifakı'nda. Cumhur İttifakı sana yol vermedikçe bunu geçiremezsin. Milleti aldatma. Buralardan bunu geçirmen lazım. Buraya Cumhur İttifakı hakim olduktan sonra bunu nasıl yapacaksın? Bol keseden atıyor. Milletimizi kandırma. Hesap uzmanıymış. Senin her yerin hesap uzmanı olsa ne yazar. Komisyon ne iş yapar parlamento ne iş yapar, öğren" açıklamasında bulundu.



        HAMZA DAĞ'DAN DOLANDIRICILIK UYARISI
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı ve 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlara gönderdiği SMS'e göndermede bulundu.



        Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendini siyasetçi olarak tanıtıp çeşitli vaatler karşılığında dolandırmaya çalışan şahıslara karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

        AK Partili Dağ, şu ifadeleri kullandı: "Sizleri telefonla arayarak veya SMS atarak kendilerini cumhurbaşkanı adayı, siyasetçi, parti genel başkanı olarak tanıtıp, hesabınıza karşılıksız para yatıracağını, kredi kartı borçlarınızı sileceğini söyleyerek sizi dolandırmaya çalışan şahıslara inanmayınız."

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        Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
        Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuku çiğneyerek gerçekleştirdiği SMS skandalına suç duyurusu
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