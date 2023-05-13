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    • 14.05.2023 02:01
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    Seçim öncesi çirkin provokasyon! Muhafazakar gençlere küfür ve yumruklarla saldırdılar

    Türkiye saatler sonra sandık başına gidecek. Seçim öncesi ise İstanbul çok çirkin bir provokasyona sahne oldu. İstanbul Atatürk Havalimanı-Yenikapı Metrosu'nda çekilen görüntülerde bir kişi, giyim kuşamları nedeniyle hedef aldığı gençlere küfür ve yumruklarla saldırdı. Saldırgan, "Seni istemiyorum, Türkiye’den gideceksin. Benden başka bunların gitmesini isteyen bir Türk yok mu?" diyerek hakaretler yağdırdı.

    Seçim öncesi çirkin provokasyon

    Türkiye, bugün cumhurbaşkanı ve milletvekillerini belirlemek oldukça kritik bir seçim için sandık başına gidecek.


    Muhalefet temsilcileri tarafından son dönemde nefret objesi haline getirilen muhafazakar vatandaşlara yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. İstanbul Atatürk Havalimanı-Yenikapı Metrosu'nda çekilen görüntülerde bir kişi, giyim kuşamları nedeniyle hedef aldığı gençlere, "Seni istemiyorum, Türkiye'den gideceksin. Benden başka bunların gitmesini isteyen bir Türk yok mu?" diyerek hakaret etti.



    Bununla da yetinmeyen zanlı, gençlerden birisine yumrukla saldırınca gördüğü karşılıkla yere serildi.



    Saldırıya uğrayanların da Türk olduğu belirtilirken o anlar, diğer vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

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