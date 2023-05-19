HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan Özgür Özel'in 'yemin' iddiasına yalanlama! Olay Pinokyo göndermesi

ZEKERİYA YAPICIOĞLU'NDAN ÖZEL'E YALANLAMA: PİNOKYO, ÖZGÜR ÖZEL GİBİ KONUŞSAYDI BURNU BURADAN ANKARA'YA KADAR UZARDI

CHP Sözcüsü Özgür Özel'in HÜDA PAR'lı vekillere yönelik sözde 'yemin krizi' iddiasına HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan yalanlama geldi.

Yapıcıoğlu, "Pinokyodan özür diliyorum bu benzetmeyi yaptığım; için eğer Pinokyo, Özgür Özel gibi konuşsaydı burnu buradan Ankara'ya kadar uzardı." dedi.

Yapıcıoğlu şunları söyledi;

"CHP'nin sözcüsü yeni bir şey yumurtlamış. Diyor ki; normalde seçimler biter, kesin sonuçlar Resmi Gazete'de yayımlanır ondan üç gün sonra Meclis kendiliğinden toplanır ve ilk oturumda milletvekilleri yemin eder, şimdi bir kriz çıkmış. HÜDA PAR'ın dört tane vekili; bu yeminle ilgili sorunları var, o yüzden meclisi toplamamak için bu krizi kimse fark etmesin diye kanunu da değiştiremiyorlar, Yüksek Seçim Kurulu'na baskı yapıyorlar. Kim yapıyor? Ak Parti Sayın Cumhurbaşkanı. Sakın ha sonuçları açıklama, açıklarsan Meclis toplanmak durumunda kalacak, toplanırsa da bu adamlar yemin etmeyecek, hatta yemin etmeyecek değil, biz AK Partiye baskı yapıyormuşuz, şu yemin metnini değiştir diyormuşuz.