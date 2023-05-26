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    • 26.05.2023 18:59
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    • 26.05.2023 19:42
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    CHP’li trollerin HÜDA-PAR yalanı! CHP'li Ozan Balık sazan gibi atladı algı operasyonu elinde patladı

    Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa bir süre kala CHP'li troller harekete geçti. 8'li koalisyonun adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na soru soran bir kadının görüntüsünü paylaşan "Hüda-Par Gençlik" isimli sahte hesaptan tepki çeken sakandal ifadelere yer verildi. Tweet kısa sürede gündem olurken CHP'li Antalya Döşemealtı Belediyesi'nde İletişim Danışmanı olarak çalışan Ozan Balık ise yaptığı paylaşımda, "HÜDA PAR Gençlik Kolları, BaBaLa TV programında Kemal Kılıçdaroğlu'na soru soran ve AK Parti'li kadını hedef aldı" şeklinde skandal ifadeleri ile söz konusu hesabın paylaşımını gerçekmiş gibi okuyucularıyla paylaştı. Bunun üzerine HÜDA PAR Gençlik Kolları Başkanı Hamdullah Er'den açıklama gecikmedi. Er, söz konusu hesabın partileriyle bir alakasının olmadığını belirterek "Hangi yalanınıza yetişelim şaşırdık doğrusu. Hukuk önünde hesaplaşacağız." diyerek tepki gösterdi.

    takvim.com.tr
    CHP’li trollerin HÜDA-PAR yalanı elinde patladı!

    Kemal Kılıçdaroğlu'na katıldığı bir programda soru soran genç bir kızın videosu, "Hüda-Par Gençlik" ismiyle açılan bir hesap tarafından hedef alındı.



    Söz konusu paylaşımda, "Dövme yani vücuda iğneler batırarak deri altına boya zerk etmek sureti ile şekiller çizmek dinimizce yasaklanmıştır. Ayrıca kadınların bu şekilde giyinmeleri katiyen caiz değildir. İnşallah bu dönemde İslam'ın gerçek temsilcileri mecliste olacak, günahkarları hak yoluna döndürecek" ifadeleri yer aldı.

    CHP'Lİ TROL OZAN BALIK SAZAN GİBİ ATLADI
    Öte yandan CHP'li Antalya Döşemealtı Belediyesi'nde İletişim Danışmanı olarak çalışan Ozan Balık ise yaptığı paylaşımda, "HÜDA PAR Gençlik Kolları,BaBaLa TV programında Kemal Kılıçdaroğlu'na soru soran ve AK Parti'li kadını hedef aldı. "Dövme yani vücuda iğneler batırarak deri altına boya zerk etmek sureti ile şekiller çizmek dinimizce yasaklanmıştır. Ayrıca kadınların bu şekilde giyinmeleri kattiyen caiz degildir." ifadelerini kullandı. CHP yandaşı Balık'ın, söz konusu hesabın paylaşımını gerçekmiş gibi okuyucularıyla paylaşması dikkat çekti.

    Balık, HÜDA PAR'ı hede aldığı diğer paylaşımında; "28 Şubat mağduru olduğunu iddia eden HÜDA-PAR yöneticisi Gülsüm Sena Kiraz Oktuay'ın 28 Şubat sürecinin yaşandığı 1997 yılında doğduğu ortaya çıktı.Oktuay'ın tüm eğitim hayatı boyunca AKP iktidardaydı.Yorumlarınızı bekliyorum !!!" ifadelerine yer verdi.

        GERÇEK KISA SÜREDE ORTAYA ÇIKTI
        Bu durum büyük tepki çekerken HÜDA PAR Gençlik Kolları Başkanı Hamdullah Er'in açıklamasıyla gerçek ortaya çıktı.

        HÜDA PAR'DAN O İDDİALARA YALANLAMA: "HUKUK ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ"
        Söz konusu hesabın partileriyle bir alakasının bulunmadığını belirten Er, "Hangi yalanınıza yetişelim şaşırdık doğrusu. HÜDA PAR Gençlik Kolları diye paylaşılan hesabın partimizle hiçbir ilgisi yoktur. Mayıs 2023'te açılan hesabın operasyonel olduğu açıktır. Gençlik Kolları resmi hesabımız @HudaParGenclik'tir. Hukuk önünde hesaplaşacağız." dedi.

        HÜDA PAR GENEL SEKRETERİ DEMİR: BİZİM YEMİN İLE ALAKALI HİÇBİR SORUNUMUZ YOK
        HÜDA PAR Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, "Bizim yemin ile alakalı hiçbir sorunumuz veya farklı düşüncemiz yok. Herkes gibi gider, yeminimizi eder ve siyasetin merkezinde Mecliste yer alırız" dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında Hüda Par'ın defaatle yaptığı açıklamalara rağmen 'yemin metni' yalanına devam etti. "AK Parti listesinden seçilen HÜDAPAR milletvekili, milletvekili yemininin değişmesini istiyor." ifadelerine yer verdi.


        ASILSIZ İDDİALAR SONRASI BALIK'TAN PİŞKİN PAYLAŞIM
        Söz konusu hesabın partileriyle bir alakasının bulunmadığını belirten Er'in açıkalamalarının ardından CHP'li trolcü Ozan Balık özür dilemesi gerekirken tam tersine pişkin bir paylaşımda bulundu. Balık, "Hüda Par Gençlik hesabı Hüda PAR Gençlik Kolları'nın resmî hesabı olmayıp, Hüda Par'ı destekleyen bir kişi tarafından kullanıldığını belirtmek isterim." ifadeleri dikkat çekti.


            VATANDAŞLARDAN TEPKİ ALDI
            CHP'li Ozan Balık'ın pişkin paylaşımının ardından vatandaşlar, Balık'ın paylaşımının ardından "O zaman özür dileyip sileceksin, yanlış olduğunu bile bile paylaşım duruyor." diyerek Balık'a tepki gösterdi.

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            Sandığın telafisi yok
            Haberler Güncel CHP’li trollerin HÜDA-PAR yalanı! CHP'li Ozan Balık sazan gibi atladı algı operasyonu elinde patladı
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