CHP'Lİ TROL OZAN BALIK SAZAN GİBİ ATLADI

Öte yandan CHP'li Antalya Döşemealtı Belediyesi'nde İletişim Danışmanı olarak çalışan Ozan Balık ise yaptığı paylaşımda, "HÜDA PAR Gençlik Kolları,BaBaLa TV programında Kemal Kılıçdaroğlu'na soru soran ve AK Parti'li kadını hedef aldı. "Dövme yani vücuda iğneler batırarak deri altına boya zerk etmek sureti ile şekiller çizmek dinimizce yasaklanmıştır. Ayrıca kadınların bu şekilde giyinmeleri kattiyen caiz degildir." ifadelerini kullandı. CHP yandaşı Balık'ın, söz konusu hesabın paylaşımını gerçekmiş gibi okuyucularıyla paylaşması dikkat çekti.

Balık, HÜDA PAR'ı hede aldığı diğer paylaşımında; "28 Şubat mağduru olduğunu iddia eden HÜDA-PAR yöneticisi Gülsüm Sena Kiraz Oktuay'ın 28 Şubat sürecinin yaşandığı 1997 yılında doğduğu ortaya çıktı.Oktuay'ın tüm eğitim hayatı boyunca AKP iktidardaydı.Yorumlarınızı bekliyorum !!!" ifadelerine yer verdi.