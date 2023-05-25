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    • 25.05.2023 09:19
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    Yurt dışında sandıklar kapandı: "1 milyon 889 bin 398 oy kullanıldı"

    Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 889 bin 398'e ulaştı. Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs yerel saatle 22.00'de sona erdi, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Yurt dışı oylarda bir rekor daha!

    Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 856 bin 968'e ulaştı.

    Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.

    SEÇİMİN İLK TURUNDA KULLANILAN OY SAYISI AŞILDI
    Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, saat 20.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 856 bin 968 oldu.

    GÜMRÜKLERDE DEVAM EDECEK
    Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs yerel saatle 22.00'de sona erdi, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

        İLK SEÇİM İÇİN 13 GÜN OY KULLANILDI
        Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turu için 27 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında yurt dışı temsilciliklerde, 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar da gümrük kapılarında oy kullanmıştı.

        Seçimin ilk turu için 1 milyon 691 bin 287'si yurt dışı temsilciliklerde, 148 bin 183'ü gümrük kapılarında olmak üzere yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı toplam 1 milyon 839 bin 470 seçmen sandığa gitmişti.



        YURT DIŞI OYLAR, YÜKSEK GÜVENLİK ALTINDA ANKARA'YA GELECEK
        Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oylar, YSK'nin belirlediği yöntemlerle yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek.

        Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Ankara ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda saklanacak.

        Türkiye'de 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.

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