Yurt dışında sandıklar kapandı: "1 milyon 889 bin 398 oy kullanıldı"

SEÇİMİN İLK TURUNDA KULLANILAN OY SAYISI AŞILDI

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, saat 20.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 856 bin 968 oldu.

GÜMRÜKLERDE DEVAM EDECEK

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs yerel saatle 22.00'de sona erdi, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.