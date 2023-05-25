Zafer Partisi'nde terör istifası! Malatya'da ilçe başkanı ve beraberindekiler AK Parti'ye katıldı: "Ümit Özdağ milliyetçilik duygularımızla oynadı"

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Öznur Çalık da "Ben inanıyorum ki vatanını, devletini, bayrağını seven, Türkiye'deki bütün vatandaşlarımızın oyu da yolu da bir duruşu olan, ilkeli bir duruş sergileyen Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte olacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gören, Tüfenkci ve Çalık, partilerine katılanlara rozet taktı.