Zafer Partisi'nde terör istifası! Malatya'da ilçe başkanı ve beraberindekiler AK Parti'ye katıldı: "Ümit Özdağ milliyetçilik duygularımızla oynadı"

28 Mayıs'taki 2. tur seçimleri öncesi terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin desteğini alan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP'li Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın partisinde istifa haberleri gelmeye başladı.
ZAFER PARTİSİ'NDEN TERÖR İSTİFASI
Malatya'da Zafer Partisi'nden istifa eden Yazıhan İlçe Başkanı Mehmet Karadoğan ile ilçe yönetimi AK Parti'ye katıldı.
ÖZDAĞ MİLLİYETÇİ DUYGULARIMIZLA OYNADI
AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nda düzenlenen törende konuşan Mehmet Karadoğan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın milliyetçi duygularıyla oynadığını belirterek "Terör örgütü olan bir örgüte destek verdiği için biz milliyetçi Türk gençleri olarak yardımcılarım ve yönetimimle beraber istifa etmeye karar verdik. Reisimize ve Cumhur İttifakı'na destek vermeye karar verdik." şeklinde konuştu.
AK Parti İl Başkanı Namık Gören, Zafer Partisi Genel Başkanı'nı protesto eden ve partilerine katılan Karadoğan ile beraberindekilere teşekkür etti.