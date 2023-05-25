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    • 25.05.2023 20:36
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    Zafer Partisi'nde terör istifası! Malatya'da ilçe başkanı ve beraberindekiler AK Parti'ye katıldı: "Ümit Özdağ milliyetçilik duygularımızla oynadı"

    28 Mayıs'taki 2. tur seçimleri öncesi terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin desteğini alan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP'li Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın partisinde istifa haberleri gelmeye başladı. Malatya'da Zafer Partisi'nden istifa eden Yazıhan İlçe Başkanı Mehmet Karadoğan ile ilçe yönetimi AK Parti'ye katıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Zafer Partisi’nde terör istifası!

    28 Mayıs'taki 2. tur seçimleri öncesi terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin desteğini alan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP'li Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın partisinde istifa haberleri gelmeye başladı.


    ZAFER PARTİSİ'NDEN TERÖR İSTİFASI
    Malatya'da Zafer Partisi'nden istifa eden Yazıhan İlçe Başkanı Mehmet Karadoğan ile ilçe yönetimi AK Parti'ye katıldı.



    ÖZDAĞ MİLLİYETÇİ DUYGULARIMIZLA OYNADI
    AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nda düzenlenen törende konuşan Mehmet Karadoğan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın milliyetçi duygularıyla oynadığını belirterek "Terör örgütü olan bir örgüte destek verdiği için biz milliyetçi Türk gençleri olarak yardımcılarım ve yönetimimle beraber istifa etmeye karar verdik. Reisimize ve Cumhur İttifakı'na destek vermeye karar verdik." şeklinde konuştu.

    AK Parti İl Başkanı Namık Gören, Zafer Partisi Genel Başkanı'nı protesto eden ve partilerine katılan Karadoğan ile beraberindekilere teşekkür etti.

        AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise "Zafer Partisi Genel Başkanı'nın bütün terör örgütlerini görmeyerek, farklı mülahazalarla Millet İttifakı'na destek vermesinin tabanda çok da anlamı olmadığını göstermesi bakımından bu toplu istifalar anlamlı" dedi.

        AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Öznur Çalık da "Ben inanıyorum ki vatanını, devletini, bayrağını seven, Türkiye'deki bütün vatandaşlarımızın oyu da yolu da bir duruşu olan, ilkeli bir duruş sergileyen Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte olacaktır." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Gören, Tüfenkci ve Çalık, partilerine katılanlara rozet taktı.

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        Haberler Güncel Zafer Partisi'nde terör istifası! Malatya'da ilçe başkanı ve beraberindekiler AK Parti'ye katıldı: "Ümit Özdağ milliyetçilik duygularımızla oynadı"
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