Arşiv unutmaz | Kemal Kılıçdaroğlu'nun Babala TV'de söylediği yalanlar





GERÇEK: Kemal Kılıçdaroğlu ise PKK yanlısı yayın yapan İMC TV'de anayasanın ilk dört maddesi ile ilgili sorulan soruya, "Anayasayı değiştirelim 2,3'üncü maddesi mesela" ifadelerini kullanmıştı.



YALAN: Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Belediyeleri'nde terör örgüt mensubu kişilerin almadığını iddia "Böyle bir şey yok arkadaşlar ya. Suçlamak çok kolay. Siz bir terör örgütü mensubunu işe alabilir misiniz" ifadelerini kullandı.



GERÇEK: CHP'li İBB yönetimi tarafından çok sayıda FETÖ, PKK, DHKP-C, MLKP bağlantılı kişi işe alındı. İşte o isimlerden bazıları:



İbrahim Doğan

İBB Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği Sanati ve Ticaret A.Ş'de işçi

2008 Haziran ayında İstanbul'dan PKK/KCC terör örgütünün kırsal alanına katıldı, 2009 yılında Hakurk terör örgütünün taburunda tim komutanı olarak faaliyet yürüttü.

Kuzey Irak Hakurk Bölgesi'nde faaliyet yürüttü. 13 Ağustos 2022 tarihinde Van-İran sınırında bulunuan sınır karakoluna teslim oldu.