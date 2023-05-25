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    • 25.05.2023 17:30
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    Ankara'yı sel götürdü! Vatandaşlar sosyal medya paylaşımı yapan Yavaş’a tepki gösterdi

    Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki büyükşehir belediyeleri her yağmur yağışında değişmeyen sel görüntüleriyle gündeme geliyor. Yetersiz altyapı ve hizmet yetersizliklerini gösteren bu durum CHP’li belediyelerin belediyecilik anlayışını gözler önüne seriyor. Bu görüntülere son olarak eklenen şehir ise Ankara oldu. Ankara'nın batı ilçelerinde etkili olmaya başlayan sağanak hayatı adeta felç etti. Ankara halkı sosyal medya üzerinden Mansur Yavaş'ın mitinglerde gezmek yerine Ankara'ya hizmet vermesi gerektiğini sert bir şekilde ifade etti.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Ankara’yı sel götürdü!

    Ülke genelinde etkili olan yağışlı hava Ankara genelinde de kendisini yağmur ve dolu olarak göstermeye devam ediyor. Ankara'nın Etimesgut, Sincan ve Gölbaşı ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olmaya başladı.



    Yağış sonucu yollarda sel oluştu. Su ile kaplanan yollarda araçlar zorlukla ilerledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına rağmen önlem almayan Ankara Büyükşehir Belediyesi ise su baskınlarıyla mücadele eden vatandaşları kaderine terk etti.


    Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı. Paylaşımın altına ise vatandaşlardan tepkiler peş peşe geldi.

    "Değerli hemşehrilerim, Ankara'nın bazı ilçelerinde yerel kuvvetli yağışlar devam etmektedir. İlgili tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde, 1205 araç ve 2340 personelle yağışın olumsuzluklarına karşı müdahale edilmektedir. Başkent 153 hattımızdan bizlere ulaşabilrisiniz"



    Cumhurbaşkanı Yardımcılığı sevdasına Ankara'yı kaderine terk etmeyi tercih eden Yavaş'a sosyal medyada bir kullanıcı "Ne oldu başkan, seçim çalışmaları bitti mi? Hayırdır!" yazdı.

    Diğer kullanıcılar ise şu sözlerle isyan etti:
    Aa siz belediye başkanı mıydınız?

        Başkanım sen Ankara'da mıydın? Özlettin kendini fazla uzaklaşma artık.


        Yumurta ağza dayanınca mı? Öncesinde kanal temizliklerini, dere ıslahlarını, suyun toprağa geçmesi için asfalt yerine su geçirgen kaplamaları yeterince yapmazsanız, yağmur yağar sokaklar dereye döner.



        Yavaş'ın çalışmaların sürdüğüne dair paylaşımını eleştiren bir kullanıcı çektiği video ile cevap verdi.

            Yıl olmuş 2023 Ankara'nın göbeği Yenimahalle'nin Yuvaköy mahallesinde altyapı yok ve her yeri su bastı. Yenimahalle belediyesi çalışıyor, Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışıyor, Altyapı ve kentsel dönüşüm hizmetleri çalışıyor ve bu işten sorumlu tüm birimler ÇALIŞIYOR...

            Başkanım bu kadar ekip nerede ne iş yapıyor Allah aşkına bi canlı video paylaşın görelim Sincan'da bir tane ekip yok Sincan Oğuz Yılmaz caddesini Polatlı 1e bağlayan köprünün altı su doldu.

            "Ankarayi mahvettin...güzelim şehir bakımsız.. trafik heryerde sıkışık...anca konuşun..."

            Bir başka kullanıcı ise Eryaman http://39.sk her yağmurda böyle bodrum katında oturan insanların evine her yağmurda su basıyor 153 arıyoruz hiçbirşey yapıldığını görmedim. dedi.
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