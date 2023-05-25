Ankara'yı sel götürdü! Vatandaşlar sosyal medya paylaşımı yapan Yavaş’a tepki gösterdi





Yağış sonucu yollarda sel oluştu. Su ile kaplanan yollarda araçlar zorlukla ilerledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına rağmen önlem almayan Ankara Büyükşehir Belediyesi ise su baskınlarıyla mücadele eden vatandaşları kaderine terk etti.



Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı. Paylaşımın altına ise vatandaşlardan tepkiler peş peşe geldi.

"Değerli hemşehrilerim, Ankara'nın bazı ilçelerinde yerel kuvvetli yağışlar devam etmektedir. İlgili tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde, 1205 araç ve 2340 personelle yağışın olumsuzluklarına karşı müdahale edilmektedir. Başkent 153 hattımızdan bizlere ulaşabilrisiniz"