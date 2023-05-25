Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 25.05.2023 09:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.05.2023 10:06
    ABONE OL

    HAVA DURUMU | Gök gürültülü sağanak yağış kapıda! Meteoroloji o bölgeleri uyardı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre; Yurt genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Devam eden yağışların etkisiyle sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceği öngörülüyor. İşte son dakika hava durumu...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Tekirdağ, Sakarya ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



    Yağışların İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Amasya, Tokat, Ordu, Sivas, Tunceli, Erzincan, Muş, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Van, Şırnak, Malatya, Siirt ve Batman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



    SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA
    Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, havanın mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerde kuzey, iç ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette rüzgar bekleniyor.



        METEOROLOJİ'DEN O BÖLGELERE UYARI
        Yağışların İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Amasya, Tokat, Ordu, Sivas, Tunceli, Erzincan, Muş, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Van, Şırnak, Malatya, Siirt ve Batman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



        SEL VE SU BASKININA DİKKAT
        Meteoroloji, ani sel, yerel su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda vatandaşları uyardı.



        BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri ile Edirne, Tekirdağ ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Bilecik çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



            EDİRNE °C, 27°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            İSTANBUL °C, 22°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            KIRKLARELİ °C, 26°C
            Parçalı ve çok bulutlu



            SAKARYA °C, 23°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            EGE
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



            A.KARAHİSAR °C, 20°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            DENİZLİ °C, 26°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            İZMİR °C, 25°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.



                MANİSA °C, 27°C
                Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

                AKDENİZ
                Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Isparta, Burdur ve Antalya'nın kuzeybatı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                ADANA °C, 32°C
                Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

                ANTALYA °C, 25°C
                Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzeybatı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



                HATAY °C, 30°C
                Parçalı bulutlu.

                K.MARAŞ °C, 29°C
                Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

                İÇ ANADOLU
                Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sivas çevreleri ile öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                ANKARA °C, 20°C
                Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzeybatı çevreleri başta olmak üzere yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



                ÇANKIRI °C, 23°C
                Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                ESKİŞEHİR °C, 22°C
                Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



                    KONYA °C, 22°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

                    BATI KARADENİZ
                    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                    BOLU °C, 20°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



                    DÜZCE °C, 23°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

                    KASTAMONU °C, 20°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



                    ZONGULDAK °C, 19°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

                    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                    Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Amasya, Tokat ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



                    AMASYA °C, 26°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                    SAMSUN °C, 19°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

                    TOKAT °C, 24°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



                        TRABZON °C, 18°C
                        Parçalı ve çok bulutlu.

                        DOĞU ANADOLU
                        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Tunceli, Erzincan, Muş, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Van, Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                        ERZURUM °C, 19°C
                        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.



                        IĞDIR °C, 28°C
                        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                        KARS °C, 19°C
                        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

                        MALATYA °C, 23°C
                        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



                        GÜNEYDOĞU ANADOLU
                        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

                        DİYARBAKIR °C, 27°C
                        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

                        GAZİANTEP °C, 28°C
                        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.



                            SİİRT °C, 27°C
                            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışları öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                            ŞANLIURFA °C, 31°C
                            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

                            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                            • Paylaş
                            • Tweet
                            • Paylaş
                            • Sitene Ekle
                            •  
                            Hangi Kredi
                            Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Gök gürültülü sağanak yağış kapıda! Meteoroloji o bölgeleri uyardı
                                loading
                                SON DAKİKA