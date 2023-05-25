HAVA DURUMU | Gök gürültülü sağanak yağış kapıda! Meteoroloji o bölgeleri uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Tekirdağ, Sakarya ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, havanın mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerde kuzey, iç ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette rüzgar bekleniyor.