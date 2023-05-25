Son dakika: Malatya Pütürge'de 4.1 büyüklüğünde deprem | AFAD - Kandilli son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 18.02'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Sarsıntı yerin 6.96 km derinliğinde gerçekleşti.