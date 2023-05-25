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    • 25.05.2023 18:18
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    Son dakika: Malatya Pütürge'de 4.1 büyüklüğünde deprem | AFAD - Kandilli son depremler listesi

    Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 18.02'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Başkanlığı sarsıntının yerin 6.96 km derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve AFAD - Kandilli son depremler listesi...

    takvim.com.tr
    Malatya Pütürge’de deprem!

    Afet ve Acil Durum Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 18.02'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Sarsıntı yerin 6.96 km derinliğinde gerçekleşti.



    İşte depreme dair tüm detaylar;

    Büyüklük:4.1 (Mw)

    Yer:Pütürge (Malatya)

    Tarih:2023-05-25



    Saat:18:02:05 TSİ

    Enlem:38.122 N




        Boylam:38.589 E

        Derinlik:6.96 km



        Fotoğrafta: Depremin merkez üssü

        SON DEPREMLER LİSTESİ

        2023.05.25 16:40:00 38.2817 37.0652 25.8 -.- 1.7 -.- KUSKAYASI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.05.25 15:49:35 38.2055 36.7347 16.3 -.- 2.2 -.- BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.05.25 15:45:16 38.6498 37.3875 6.4 -.- 2.0 -.- TEPECIK-GURUN (SIVAS) İlksel
        2023.05.25 15:27:57 37.9100 36.2615 17.3 -.- 2.1 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
        2023.05.25 15:20:14 37.7282 36.7008 18.7 -.- 1.9 -.- MIMAR SINAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.05.25 15:17:16 37.9287 36.2290 26.3 -.- 2.1 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
        2023.05.25 15:13:11 37.9265 36.6285 30.0 -.- 1.9 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.05.25 14:53:03 37.3938 34.5612 5.0 -.- 1.7 -.- MADENKOY-ULUKISLA (NIGDE) İlksel
        2023.05.25 14:25:27 37.2220 36.8023 2.5 -.- 1.9 -.- MESTHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
        2023.05.25 14:00:13 37.8732 36.5777 5.0 -.- 2.3 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.05.25 13:54:45 38.7352 27.8998 6.7 -.- 2.1 -.- HACIBASTANLAR-GOLMARMARA (MANISA) İlksel
        2023.05.25 13:46:58 35.7445 35.5170 7.9 -.- 3.6 3.6 AKDENIZ İlksel
        2023.05.25 13:39:42 36.7815 35.9172 4.9 -.- 1.5 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
        2023.05.25 13:25:31 38.3250 39.2060 5.0 -.- 2.3 -.- KAYAPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
        2023.05.25 13:18:29 37.8893 36.3135 6.9 -.- 1.9 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.05.25 13:01:08 37.4507 34.5130 14.8 -.- 1.9 -.- EMIRLER-ULUKISLA (NIGDE) İlksel
        2023.05.25 12:20:26 38.4172 37.5182 8.0 -.- 1.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
        2023.05.25 12:13:40 37.9540 36.3413 15.7 -.- 1.5 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.05.25 12:11:38 38.3277 37.7907 2.1 -.- 2.3 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
        2023.05.25 11:24:28 37.8507 36.0415 9.8 -.- 2.1 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
        2023.05.25 11:21:29 36.3118 35.6675 6.8 -.- 1.5 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

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        Haberler Güncel Son dakika: Malatya Pütürge'de 4.1 büyüklüğünde deprem | AFAD - Kandilli son depremler listesi
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