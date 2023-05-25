Başkan Erdoğan'dan Güçlü Sanayi Güçlü Türkiye buluşmasında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Küçük ve Ortak Ölçekli İşletmelerin temsilcileri ile "Güçlü Sanayi Güçlü Türkiye" buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
İstanbul iş başkanlığımızı bu buluşmaya aracılık ettiği için teşekkür ediyorum. Tüm sanayicilerimize buradan selamlarımı iletiyorum. Tüm sanayicilerimize şükranlarımı sunuyorum. Yatırımın istihdamın kıymetini en iyi sizler bilirsiniz. 21 yıldır ülkemize ve milletimize bunu verdik. Biz güveni sağladık. Bu süreçte önümüze çıkan engelleri birlikte aştık. Senaryoları birlikte yırtıp attık. 2023'ü Türkiye Yüzyılı'na birlikte hazırladık. 14 Mayıs seçimlerinin meclis aşaması tamamlandı. 14 Mayıs sıradan bir tarih değil. 1950'ye gideceğiz ve onun yapılanmasını gerçekleştirdik.
Milletimiz güvenini teyit etmiştir. Muhalefete ve tüm dünyaya da çok net mesaj göndermiştir. Koalisyon günlerine, eski Türkiye günlerine hayır diyerek cumhurbaşkanlığı sistemine yeniden onay vermiştir. Terör örgütleri ile iş tutanlara gönlünün kapalı olduğunu söylemiştir.
KILIÇDAROĞLU, BUNU İSPATLAYAMAZSAN NAMERTSİN
Kılıçdaroğlu TRT'de bizim terör örgütleri ile görüştüğümüzü söylüyor. Sayın Kılıçdaroğlu bunu ispatlayamazsan namertsin. Bizim terör örgütleri ile temsilcileri ile görüşme yaptığımızı ispatlamak müddei iddiasını ispatla mükelleftir.
İSPATLAYAMAZSAN NAMERTSİN KILIÇDAROĞLU | VİDEO İZLE
İspatlayamazsan namertsin. biz terör örgütleri ile görüşme değil onları inlerinde vurduk. Sen ise Kandil'den talimat alarak bunların parti binalarına bile değil parlamentoda odalarında görüşme yapıyorsun. Beraber yol haritasını çiziyorsun. Asla bizim terör örgütleri ile bir araya gelmemiz kozmik odalarda toplantı yapmamız söz konusu değildir.
Erdoğan'ı ve arkadaşlarının terörle mücadelede nerede olduğunu benim milletim iyi bilir. Bu konuda Cudi'nin besler Deresi'nin dili olsa da konuşsalar. Sen sınır ötesinde bile teröristlere nasıl adım atılacağının HDP ile bu çalışmaları yaptın. Meclis'teki odalarında yaptın. Medya bunu ortaya koydu. Sen kalkıp da zaten akşam yalan sabah yalan hayatın bununla geçiyor. Bizi televizyona çağırıyorsun. Şöhret olmak istiyorsun. Sana şöhret minderi vermeye niyetimiz yok. Milletimizin duruşu gayet açıktır ve değişmemiştir. Seçim sonucunu beğenmeyip depremzedelere olmadık hakareti savuranların onlardan hangi yüzle oy isteyeceğini merak ediyoruz.