Başkan Erdoğan'dan Güçlü Sanayi Güçlü Türkiye buluşmasında önemli açıklamalar

Milletimizin duruşu gayet açıktır ve değişmemiştir. Seçim sonucunu beğenmeyip depremzedelere olmadık hakareti savuranların onlardan hangi yüzle oy isteyeceğini merak ediyoruz. Hatay'a gitti, orada Defne'ye niye gitmedi. Yüzde 90 oy aldın. Biz yüzde 8 aldık. Biz 90 oy aldı diye defnede hastane yapma olayını bir kenara koymadık. Şu anda ortakların 2 ayda hastane mi yapılırmış derken biz yapacağız dedik. Gidip bir de hastaneyi görseydin. Biz Prof. Dr. Murat Dilmener hastanesini 45 günde Atatürk Havalimanı'nda yaptık. Aynı projeyi pakize öze hastanesi olarak orada da yaptık. Biz yapacağımızı konuşuyoruz. Artık ortada masa falan da kalmadı. Muhalefet cenahında ortalık toz duman. Kendi partilileri dahil kimsenin bu kişiyi taşıyacak hali kalmadı. Onun çektiği çileye de son vereceğiz. Kolay değil 15 seçim bizimle yaışa girdin hepsini kaybettin. Şimdi cumhurbaşkanı adayı olarak tekrar giriyorsun. Kafası zehir gibi çalışan gençlerimizin yaptığı video üzerinden kaset kumpas geçmişinin üzerini örtmeye çalışıyor. CHP'den ayrılarak aday olan birisine dün yaptıkları ortada. Kandil'deki elebaşlarının kendisine yaptığı destek çağrıları 14 Mayıs sonrası da devam etti. Erdoğan'a böyle bir destek mesajı yayınlanmıyor. Zaten böyle bir desteği kabullenmeyiz. bize milletimizin desteği yeter.

300 MİLYAR DOLAR PALAVRASI

Bay Bay Kemal Londra'dan tefecilerden 300 milyar dolar alıp getirecekmiş. Seçim sonra sana buradan bir şeyler göndeririz demişler. Sana delikli iki kuruş bile vermezler Bay Bay kemal. Ülkemize parmak sallayanların hezeyanları bitmiş değil.

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Kuzey şu anda briket evler yaptık. Bunu sivil toplum kuruluşlarımızla yaptık. Katar destekli 1 milyon Suriyeliyi alabilecek konut yapma çalışmalarımız devam ediyor. Dün içişleri bakanımızı temel atma törenini yaptı. Suriyelilerin gönüllü gidişinin altyapısını oluşturduk. Kovarak değil, cebren değil. Almanya'sı Avrupa'sı ülkelerine nasıl davet ediyorsa aynısını yapalım dedik. İnsani, vicdani, islami bir yönünün olması gerektiğine inanıyoruz.

YARIM KALAN İŞİ TAMAMLAYACAĞIZ

Pazar günü bu tabloların hesabını bu teröristlerle el ele olanlardan soracaktır diye inanıyorum. 14 Mayıs'ta yarım kalan işi tamamlayacak ve hep beraber Türkiye yüzyılı'nın inşası için çalışacağız. Bu selo kim? Diyarbakır'da 51 kürt kardeşimizin canına giren teröristtir. Şimdi ne diyor, Selo'yu çıkarmak istiyorsanız oyu bize vereceksiniz diyor. Benim milletim ona oy vermez. Benim milletim yerlidir, millidir, vatanseverdir. Asla size yol vermez. Bunların hesabını pazar günü soracaktır. Tek çaremizin çalıştığımızın karşılığı olduğunu gayet iyi biliyoruz. Pazartesi gününden itibaren de bu şekilde mücadeleye devam edeceğiz.