Haberler Yaşam Videoları Ankara'da sağanak sele döndü! Araçlar yolda kaldı

Ankara'da sağanak sele döndü! Araçlar yolda kaldı

Ankara'da sağanak sele döndü! Araçlar yolda kaldı
25.05.2023 18:11

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 03:21
Esenyurt'ta vahşet!
Yaşam 01:02
Vincin çarptığı üst geçitteki...
Yaşam 01:38
Kahraman otobüs şoförü...
Yaşam 01:52
Bir genç boynunda plastik...
Yaşam 03:00
Polisin alkollü sürücü ile...
Yaşam 01:43
Paramparça olan tırın...
Yaşam 01:42
Pusuya yatan enişte,...
Yaşam 02:11
Türkiye’nin yerli balistik...
Yaşam 01:13
8 yaşındaki çocuğu gasp eden...
Yaşam 01:18
Jandarma’dan sahte parfüm...
Yaşam 01:25
Dolu yağışı yolları beyaza...
Yaşam 01:06
Şa'harika' Ercümen

Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki büyükşehir belediyeleri her yağmur yağışında değişmeyen sel görüntüleriyle gündeme geliyor. Yetersiz altyapı ve hizmet yetersizliklerini gösteren bu durum CHP’li belediyelerin belediyecilik anlayışını gözler önüne seriyor. Bu görüntülere son olarak eklenen şehir ise Ankara oldu. Ankara'nın batı ilçelerinde etkili olmaya başlayan sağanak hayatı adeta felç etti. Ankara halkı sosyal medya üzerinden Mansur Yavaş'ın mitinglerde gezmek yerine Ankara'ya hizmet vermesi gerektiğini sert bir şekilde ifade etti.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA