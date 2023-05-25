Ankara'da sağanak sele döndü! Araçlar yolda kaldı

Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki büyükşehir belediyeleri her yağmur yağışında değişmeyen sel görüntüleriyle gündeme geliyor. Yetersiz altyapı ve hizmet yetersizliklerini gösteren bu durum CHP’li belediyelerin belediyecilik anlayışını gözler önüne seriyor. Bu görüntülere son olarak eklenen şehir ise Ankara oldu. Ankara'nın batı ilçelerinde etkili olmaya başlayan sağanak hayatı adeta felç etti. Ankara halkı sosyal medya üzerinden Mansur Yavaş'ın mitinglerde gezmek yerine Ankara'ya hizmet vermesi gerektiğini sert bir şekilde ifade etti.