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PKK elebaşı Duran Kalkan çağrısı üzerine Pervin Buldan'dan Kılıçdaroğluna oy dilenciliği!

PKK elebaşı Duran Kalkan çağrısı üzerine Pervin Buldan'dan Kılıçdaroğluna oy dilenciliği!
24.05.2023 19:24

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"Kılıçdaroğlu için seferber olun, oy verilmesi için çalışın"  çağrısı yapan ve seçimin Başkan Erdoğan lehine tecelli etmesi halinde sonuçları kabul etmeyeceklerini duyurup tehditler savuran PKK elebaşı Duran Kalkan'ın sözleri sonrası HDP tüm yıkım unsurlarıyla harekete geçti. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, sokak sokak Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı. "Erdoğan'a kaybettirmek bizlerin görevi ve sorumluluğu" diyen Buldan, teröristbaşı Duran Kalkan'la 'seferberlik' söylemi üzerinden ağız birliği yapıp "28 Mayıs'ta seferberlik ruhuyla hareket etmemiz gerekiyor" dedi.

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