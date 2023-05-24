Cumhur İttifakı TBMM'de çoğunluğu sağlarken, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde salt çoğunluk elde edilemedi. Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecek.



28 Mayıs seçimleri kısa bir süre kalırken, CHP-HDPKK ittifakını gizlemeye çalışan Kılıçdaroğlu apar topar milliyetçi, muhafazakar oyları devşirecek bir söyleme geçiş yaptı. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu, milliyetçi kesimin oylarını alabilmek için Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü.

İYİ PARTİ'DE İYİ PARTİDE ÜMİT ÖZDAĞ KRİZİ İSTİFA GETİRDİ!

Görüşmede şartlarının kabul edildiğini belirten Özdağ, ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıklarken, bu görüşme 8'li koalisyonda büyük krize neden oldu. Kararın ardından İYİ Parti'de istifa haberleri gelmeye başladı.