CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği muhalefet, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde büyük bir hezimet yaşadı.
Cumhur İttifakı TBMM'de çoğunluğu sağlarken, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde salt çoğunluk elde edilemedi. Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecek.
28 Mayıs seçimleri kısa bir süre kalırken, CHP-HDPKK ittifakını gizlemeye çalışan Kılıçdaroğlu apar topar milliyetçi, muhafazakar oyları devşirecek bir söyleme geçiş yaptı. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu, milliyetçi kesimin oylarını alabilmek için Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü.
İYİ PARTİ'DE İYİ PARTİDE ÜMİT ÖZDAĞ KRİZİ İSTİFA GETİRDİ!
Görüşmede şartlarının kabul edildiğini belirten Özdağ, ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıklarken, bu görüşme 8'li koalisyonda büyük krize neden oldu. Kararın ardından İYİ Parti'de istifa haberleri gelmeye başladı.
CEVDETİYE BELEDİYE BAŞKANI PARTİSİNE TEPKİ OLARAK İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ
Osmaniye'nin Cevdetiye Belediye Başkanı Mehmet Özer, partisine tepki olarak İYİ Parti'den istifa etti. Özer'in daha önce İYİ Parti hakkında hakarete varan açıklamalarına rağmen Ümit Özdağ'ın masaya oturtulmasından kaynaklandığı öne sürüldü.