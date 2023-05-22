Muharrem İnce hastane odasından paylaştı: "Tümü gerçek dışıdır"

"ANKARA KUŞU" ADLI SOSYAL MEDYA KULLANICISI OKTAY YAŞAR TUTUKLANDI

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye kurulan FETÖ - CHP kaset kumpasına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde "Ankara Kuşu" adlı sosyal medya kullanıcısı Oktay Yaşar tutuklandı. Yaşar daha önce de FETÖ dosyasında tutuklanmış, cezaevinde yatmıştı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.



Türkiye geride bıraktığımız günlerde '17-25 Aralık ve Deniz Baykal kasedi' kumpaslarını anımsatan çok ama çok çirkin bir kumpasa şahitlik etmiş, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Muharrem İnce adaylıktan çekilsin diye sahte görüntüler üzerinden operasyon çekmişti.



Firari vatan haini FETÖ tetikçisi Cevheri Güven'in yaydığı, CHP'lilerin de dolaşıma soktuğu görüntüler sonrası İnce adaylıktan çekilmişti.