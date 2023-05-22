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    • 22.05.2023 22:28
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    • 22.05.2023 22:28
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    Muharrem İnce hastane odasından paylaştı: "Tümü gerçek dışıdır"

    FETÖ-CHP ortaklığında düzenlenen kaset kumpasıyla cumhurbaşkanlığı adaylığından el çektirilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hastane odasından bir fotoğraf paylaştı. Hakkında çıkarılan iddialara cevap niteliğinde bir paylaşım yapan İnce, "Tümü gerçek dışıdır. Arayıp geçmiş olsun dileklerini ileten bütün dostlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    İnce hastane odasında paylaştı: Tümü gerçek dışıdır

    FETÖ-CHP ortaklığında düzenlenen kaset kumpasıyla cumhurbaşkanlığı adaylığından el çektirilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hastane odasından bir fotoğraf paylaştı.





    HAKKIMDA ÇIKAN SÖYLENTİLER GERÇEK DIŞIDIR
    İnce, "Bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim. Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır. Arayıp geçmiş olsun dileklerini ileten bütün dostlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

    "ANKARA KUŞU" ADLI SOSYAL MEDYA KULLANICISI OKTAY YAŞAR TUTUKLANDI
    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye kurulan FETÖ - CHP kaset kumpasına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde "Ankara Kuşu" adlı sosyal medya kullanıcısı Oktay Yaşar tutuklandı. Yaşar daha önce de FETÖ dosyasında tutuklanmış, cezaevinde yatmıştı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    Türkiye geride bıraktığımız günlerde '17-25 Aralık ve Deniz Baykal kasedi' kumpaslarını anımsatan çok ama çok çirkin bir kumpasa şahitlik etmiş, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Muharrem İnce adaylıktan çekilsin diye sahte görüntüler üzerinden operasyon çekmişti.

    Firari vatan haini FETÖ tetikçisi Cevheri Güven'in yaydığı, CHP'lilerin de dolaşıma soktuğu görüntüler sonrası İnce adaylıktan çekilmişti.



        Muharrem İnce'yi hedef alan kirli kumpas sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Tehdit', 'Şantaj', 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma' 'Özel bayatın gizliliğini ihlal' ve 'Belgede sahtecilik' suçlarından resen soruşturma başlatılmış, bu kapsamda "Ankara Kuşu" adlı sosyal medya kullanıcısı Oktay Yaşar gözaltına alınmıştı.



        Yaşar'ın Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Seymen'in hukuk ofisinde paketlenmesi dikkatlerden kaçmamıştı.

        ANKARA KUŞU'NU KAFESLEDİLER
        Gözaltına alınan Oktay Yaşar, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Yaşar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



        Oktay Yaşar daha önce de FETÖ dosyasında tutuklanmış, cezaevinde yatmıştı.


        FETÖ'CÜ CEVHERİ GÜVEN'İN PAYLAŞTIĞI GÖRÜNTÜLERE YAYAN CHP'LİLER TUTUKLANDI
        Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden Firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in paylaştığı asılsız belgede yer alan görüntüleri Whatsapp grubunda dolaşıma sokan CHP Şişli Gençlik Kolları Teşkilatı eski görevlisi Ozan Özgür Doğru, Mehmet Galoğlu ve Salim Faruk Kızılırmak tutuklanırken, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesinde mimar Veli Koçak'a ev hapsi verilmişti.



            "MUHARREM BEY İLE GÖRÜŞTÜM, YAPMAMIZ GEREKEN NE VARSA İLETTİM"
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan kumpasa maruz kalan Muharrem İnce'yi aradığını açıklamıştı.

            İnce'ye kurulan kaset kumpasını 'FETÖ işi' olarak tanımlayan Erdoğan, "Muharrem Bey ile görüştüm. Devlet olarak yapmamız gereken ne varsa ilettim" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Maalesef kaset kumpaslarıyla makama gelen Bay Bay Kemal'in karşısına rakip olunca böyle bir komplo ile karşılaştı" demişti.

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