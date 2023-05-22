Kadıköy'de polise karşı koyan 5 kişi serbest bırakıldı!

Olay, dün akşam saatlerinde Moda Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre; yüksek sesle müzik dinleyip çevreyi rahatsız ettikleri için kendilerini uyaran ve kimlik kontrolü yapmak isteyen polislerle bir grup arasında arbede yaşandı.
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Bir vatandaşın cep telefonu ile saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde, bir kişinin polise yumruk attığı ve polis memurunun da grubu dağıtmak için havaya ateş ettiği görülüyor. Olayın ardından 5 kişi gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Seyithan G., Barış G., Cahit K. ve İdris A. adli kontrol şartıyla serbset bırakıldı. Kadir G. ise bir ay ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.