Kadıköy'de polise karşı koyan 5 kişi serbest bırakıldı!

Olay, dün akşam saatlerinde Moda Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre; yüksek sesle müzik dinleyip çevreyi rahatsız ettikleri için kendilerini uyaran ve kimlik kontrolü yapmak isteyen polislerle bir grup arasında arbede yaşandı.

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Bir vatandaşın cep telefonu ile saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde, bir kişinin polise yumruk attığı ve polis memurunun da grubu dağıtmak için havaya ateş ettiği görülüyor. Olayın ardından 5 kişi gözaltına alındı.