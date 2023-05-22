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    • 22.05.2023 20:18
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    Kadıköy'de polise karşı koyan 5 kişi serbest bırakıldı!

    Kadıköy'de yüksek sesle müzik dinleyen grup ile onları uyarmak için ikinci kez yanlarına gelen polis ekipleri arasında çıkan arbedede göz altına alınan 5 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Kadıköy’deki olayla ilgili 5 kişi serbest bırakıldı!

    Olay, dün akşam saatlerinde Moda Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre; yüksek sesle müzik dinleyip çevreyi rahatsız ettikleri için kendilerini uyaran ve kimlik kontrolü yapmak isteyen polislerle bir grup arasında arbede yaşandı.

    KADIKÖY'DE HAREKETLİ ANLAR I VİDEO İZLE

    Bir vatandaşın cep telefonu ile saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde, bir kişinin polise yumruk attığı ve polis memurunun da grubu dağıtmak için havaya ateş ettiği görülüyor. Olayın ardından 5 kişi gözaltına alındı.

    Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Seyithan G., Barış G., Cahit K. ve İdris A. adli kontrol şartıyla serbset bırakıldı. Kadir G. ise bir ay ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

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    Haberler Güncel Kadıköy'de polise karşı koyan 5 kişi serbest bırakıldı!
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