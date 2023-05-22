Koç Üniversitesi'nde görevli akademisyen Kemal Büyükyüksel'den skandal tehdit: Bu iktidara göz kırpanı bile tarumar edeceğiz

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitti.
Terör örgütü PKK ve FETÖ'nün açık destek verdiği 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yedi.
Başkan Erdoğan %49.52 oy alırken Kılıçdaroğlu %44.88 oranında oy aldı. Yüzde 50+1 kuralı sebebiyle seçim ikinci tura kalırken CHP ve yandaşları iyice çirklinleşti.
Başkan Erdoğan'ı destekleyen depremzedelere bile ağza alınmayacak hakaretler edildi. CHP'li Tekirdağ Belediyesi ise depremzedeleri konakladıkları otelden attı.
AKADEMİSYEN BÜYÜKYÜKSEL'DEN VATANDAŞLARA TEHDİT
Kemal Kılıçdaroğlu desteçileri işi o derece ileri götürdü ki iktidara 'göz kırpanı' bile tarumar etmekle tehdit etti.
Koç Üniversitesinde akademisyen olarak görev yaptığı öğrenilen Kemal Büyükyüksel isimli bir şahıs vatandaşlara kin kustu.
Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Büyükyüksel "Bırakın anlaşanı, bu iktidara göz kırpanı bile tarumar edeceğiz bundan sonra" dedi.
Yüksel şu skandal ifadeleri yazdı;
"Bırakın anlaşanı, bu iktidara göz kırpanı bile tarumar edeceğiz bundan sonra. Diyalog günleri bitiyor. Hak ettiğiniz muameleyi göreceksiniz.
Ne olursa olsun, üzülmeyin arkadaşlar. Asıl sert mücadele şimdi başlıyor. Birbizime sahip çıkıp kenetleneceğiz."
Söz konusu skandala sosyal medyada tepkiler yükseldi.