Koç Üniversitesi'nde görevli akademisyen Kemal Büyükyüksel'den skandal tehdit: Bu iktidara göz kırpanı bile tarumar edeceğiz

Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Büyükyüksel "Bırakın anlaşanı, bu iktidara göz kırpanı bile tarumar edeceğiz bundan sonra" dedi.

Yüksel şu skandal ifadeleri yazdı;

"Bırakın anlaşanı, bu iktidara göz kırpanı bile tarumar edeceğiz bundan sonra. Diyalog günleri bitiyor. Hak ettiğiniz muameleyi göreceksiniz.

Ne olursa olsun, üzülmeyin arkadaşlar. Asıl sert mücadele şimdi başlıyor. Birbizime sahip çıkıp kenetleneceğiz."

Söz konusu skandala sosyal medyada tepkiler yükseldi.