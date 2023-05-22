Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.05.2023 16:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.05.2023 17:06
    ABONE OL

    "Sınırda yakaladıklarına vatandaşlık veriyorlar" iddiasına DMM'den yanıt

    Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Sınırda yakalanan kaçaklara vatandaşlık verildiği" iddiasına sosyal medya hesabından yanıt verdi. DMM, "FETÖ'cü hesapların Türk güvenlik güçlerini karalama kampanyalarına itibar etmeyiniz" uyarısında bulundu. Öte yandan DMM CHP medyasına yakınlığıyla bilinen Sözcü Televizyonu’nda yayınlanan bir programda YSK’ya yönelik olarak ortaya atılan iftiraları çürüten paylaşımlarda bulundu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    CHP yayın organının iddialarına yalanlama

    Türkiye, 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine giderken bazı kişilerin kirli algı operasyonuna soyunduğu görüldü. Bu kişilerin, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla halkı yanılttıkları gözler önüne serildi.

    İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), mültecilerle ilgili yeni bir yalanı ortaya çıkardı.



    "KAÇAKLARA VATANDAŞLIK VERİLİYOR"
    FETÖ kaynaklı olduğu belirtilen sosyal medya hesaplarında, sınır bölgesinde yakalanan kaçak mültecilere vatandaşlık verildiği yalanını ortaya atıldı.
    "Şanlıurfa'da jandarma kaçak mültecileri yakalayıp Harran Üniversitesi'ne götürüyor, burada vatandaşlık verilerek ülkeye sokuluyorlar" iddiasına cevap veren DDM, bu iddianın gerçek dışı olduğunu kamuoyu ile paylaştı.



    "KARALAMA KAMPANYASINA İTİBAR ETMEYİNİZ"
    DMM'den yapılan açıklamada, "Yakalanan kaçaklar, sınır dışı işlemleri için Göç İdaresi'ne bağlı Geri Gönderme Merkezlerine teslim edilmekte, uzmanlarca yapılan uyruk tespitinin ardından sınır dışı edilmektedir. FETÖ'cü hesapların Türk güvenlik güçlerini karalama kampanyalarına itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

        CHP YAYIN ORGANININ İFTİRASINA CEVAP
        Öte yandan, DMM Naim Babüroğlu, Prof. Dr. Süheyl Batum'un katıldığı CHP medyasına yakınlığıyla bilinen Sözcü Televizyonu'nda yayınlanan bir programda YSK'ya yönelik olarak ortaya atılan asılsız bilgiye sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

        Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi. "YSK, 300 milyon oy pusulası bastırdı. Bu pusulalarla yabancılara oy kullandırıldığı söyleniyor." iddiaları doğru değildir.



        "Devlet Malzeme Ofisi (DMO), Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından seçimlerde kullanılması için 24 Mart 2023'te "249 milyon 670 bin 310 Adet Birleşik Oy Pusulası ile 814.120 Adet Görme Engelli Oy Kullanma Şablonu" basımı için duyuruda bulunmuştur. İlan metni ve ek şartlar, DMO'nun resmi sitesinde şeffaf bir şekilde paylaşılmıştır.

        YSK, oy pusulalarının hangi aşamalarda kullanılacağını tüm şeffaflığıyla açıklamış olduğu halde medyada üretilen manipülasyonlar, seçmenleri seçim güvenliği konusunda kaygılandırma amacı taşımaktadır.

        Devlet Malzeme Ofisi'nin (DMO), YSK Başkanlığı tarafından "249 milyon 670 bin 310 Adet Birleşik Oy Pusulası ile 814 bin 120 Adet Görme Engelli Oy Kullanma Şablonu" basımı için 24 Mart 2023'te duyurulan ayrıntısı şu şekilde;



        Cumhurbaşkanlığı seçiminde;
        Birinci oylamada kullanılacak 81 milyon 436 bin 770 adet,

        İkinci oylamaya kalması halinde ikinci oylamada kullanılacak 81 milyon 436 bin 770 adet,

        Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması ve oylamanın Referandum şeklinde yapılması halinde Referandumda kullanılacak 5 milyon 360 bin adet ve

        Milletvekili Genel Seçimlerinde kullanılacak 81 milyon 436 bin 770 adet olmak üzere



            Genel Toplamda; 249 milyon 670 bin 310 adet oy pusulası basımı yapılması kararlaştırılmıştır. Aynı şekilde toplamda; 814 bin 120 adet görme engelli oy pusulası basımı yaptırılacağı bildirilmiştir.

            Ayrıca ilan metninde Cumhurbaşkanının birinci oylamada seçilmesi halinde, ikinci oylamada kullanılacak olan 81 milyon 436 bin 770 adet birleşik oy pusulası baskı işi ile 203 bin 530 adet görme engelli oy pusulasının üretiminin yapılacağını da belirtmişti."             İfadeleri yer aldı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Özgür Özel: Onursal Adıgüzel’in istifası...
            Haberler Güncel "Sınırda yakaladıklarına vatandaşlık veriyorlar" iddiasına DMM'den yanıt
                loading
                SON DAKİKA