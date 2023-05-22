"Sınırda yakaladıklarına vatandaşlık veriyorlar" iddiasına DMM'den yanıt

Türkiye, 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine giderken bazı kişilerin kirli algı operasyonuna soyunduğu görüldü. Bu kişilerin, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla halkı yanılttıkları gözler önüne serildi.
İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), mültecilerle ilgili yeni bir yalanı ortaya çıkardı.
"KAÇAKLARA VATANDAŞLIK VERİLİYOR"
FETÖ kaynaklı olduğu belirtilen sosyal medya hesaplarında, sınır bölgesinde yakalanan kaçak mültecilere vatandaşlık verildiği yalanını ortaya atıldı.
"Şanlıurfa'da jandarma kaçak mültecileri yakalayıp Harran Üniversitesi'ne götürüyor, burada vatandaşlık verilerek ülkeye sokuluyorlar" iddiasına cevap veren DDM, bu iddianın gerçek dışı olduğunu kamuoyu ile paylaştı.
"KARALAMA KAMPANYASINA İTİBAR ETMEYİNİZ"
DMM'den yapılan açıklamada, "Yakalanan kaçaklar, sınır dışı işlemleri için Göç İdaresi'ne bağlı Geri Gönderme Merkezlerine teslim edilmekte, uzmanlarca yapılan uyruk tespitinin ardından sınır dışı edilmektedir. FETÖ'cü hesapların Türk güvenlik güçlerini karalama kampanyalarına itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.