"Sınırda yakaladıklarına vatandaşlık veriyorlar" iddiasına DMM'den yanıt





"Devlet Malzeme Ofisi (DMO), Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından seçimlerde kullanılması için 24 Mart 2023'te "249 milyon 670 bin 310 Adet Birleşik Oy Pusulası ile 814.120 Adet Görme Engelli Oy Kullanma Şablonu" basımı için duyuruda bulunmuştur. İlan metni ve ek şartlar, DMO'nun resmi sitesinde şeffaf bir şekilde paylaşılmıştır.



YSK, oy pusulalarının hangi aşamalarda kullanılacağını tüm şeffaflığıyla açıklamış olduğu halde medyada üretilen manipülasyonlar, seçmenleri seçim güvenliği konusunda kaygılandırma amacı taşımaktadır.



Devlet Malzeme Ofisi'nin (DMO), YSK Başkanlığı tarafından "249 milyon 670 bin 310 Adet Birleşik Oy Pusulası ile 814 bin 120 Adet Görme Engelli Oy Kullanma Şablonu" basımı için 24 Mart 2023'te duyurulan ayrıntısı şu şekilde;