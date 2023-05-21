Amerikan FOX'ta yalan rüzgarları! Mansur Yavaş ''Hükümet Öcalan'ı hapisten çıkarmaya çalıştı'' iddiasında bulundu gerçek ortaya çıktı

Mansur Yavaş, AK Parti'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı hapisten çıkarmak için yasa önerisi getirdiğini CHP'nin ise bu önerileri engellediğini öne sürdü.
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İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Mansur Yavaş'ın Fox TV canlı yayınında ortaya attığı bilgi kirliliğini gidermek amacıyla bir açıklama yayınlandı.
İddia 1: 2003'te Topluma Kazandırma Kanunu ile Öcalan'ı serbest bırakmaya çalıştılar
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada,"2003 yılında yürürlüğe giren Topluma Kazandırma Kanununda, "Her ne ad altında olursa olsun en üst seviyedeki yönetim biriminde yer almış olup, tamamı üzerinde etkili olacak şekilde terör örgütünü sevk ve idare edenler bu kanundan yararlanamazlar" hükmü açıkça ifade edilmiştir. Dolayısıyla, terörist başı Abdullah Öcalan'ın bu kanundan yararlanması mümkün değildir" denildi.