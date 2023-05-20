Şehit ailesinden Kılıçdaroğlu’na tepki: Hevallerle değil helallerle yürüyün

Teröre karşı durmadığı için Kılıçdaroğlu'na sistem eden acılı baba, "Tunceli Nazimiye de oğlumun şehit edilmesinde en büyük faktör odur. PKK'lılar bu açıklamaların ardından o dönem Kılıçdaroğlu'nun kendi memleketine PKK örgütü saldırdı. O saldırı sonrası Kılıçdaroğlu hiçbir şey söyleyemedi. PKK yandaşı olan Kılıçdaroğlu yine sessiz kaldı. 4 saat orada PKK ile çatışma oldu. O çatışmada benim oğlum ve 2 polis şehit oldu. Nerede teröre karşı durmak Ey Kılıçdaroğlu." dedi.