Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.05.2023 10:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.05.2023 10:22
    ABONE OL

    Şehit ailesinden Kılıçdaroğlu’na tepki: Hevallerle değil helallerle yürüyün

    7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit ailelerinden tepkiler gelemeye devam ediyor. Tunceli Nazimiye'de 22 Ağustos 2016'da PKK saldırısında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Murat Durmaz'ın Trabzon'da yaşayan babası Davut Durmaz ve annesi Fatma Durmaz, Kılıçdaroğlu’nu teröre karşı duracağına dair verdiği sözlerini tutmadığı için eleştirdi. Durmaz, "7 Ağustos 2016'da Yenikapı'da AK Parti, CHP ve MHP'nin katılımıyla 'Demokrasi ve Şehitler Mitingi' düzenlenmişti. Kılıçdaroğlu, Yenikapı ruhuyla devletin yanında terörün karşısında duracağını söyledi ama sözünün arkasında duramadı. 2 hafta sonra Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli Nazimiye'de PKK saldırı düzenledi. Oğlum şehit oldu. Kılıçdaroğlu çıkıp teröre lanet okuyamadı. Yenikapı ruhundaki sözü yerde kaldı. Hiçbir zaman sözünün eri olmadı. Oğlumun şehit edilmesinde en büyük faktör Kılıçdaroğlu'dur." İfadelerini kullandı. Durmaz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, “Oğlumun kanını yerde bırakmadı. PKK'lılar kafalarını dışarı çıkaramıyorlar. Terörü kökünden temizledi. Hevallerle değil, helallerle yürüyün" dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Şehit ailesinden Kılıçdaroğlu’na tepki!

    22 Ağustos 2016'da Tunceli Nazimiye ilçesinde görev yapan Uzman Çavuş Murat Durmaz,PKK'lı teröristlerin saldırısı sonrası şehit düştü.Trabzon'da yaşayan şehit Murat Durmaz'ın babası Davut Durmaz,"CHP'li 6'lı koalisyon HDP ile ahbap çavuş ilişkisini sürdürüyor. Apaçık teröre destek veriyorlar." dedi.

    Çocuğumun şehit olmasının sebebinin Kılıçdaoğlu olduğunu ifade eden Durmaz, "7 Ağustos 2016'te Yenikapı'da AKP, CHP ve MHP'nin katılımıyla 'Demokrasi ve Şehitler Mitingi' düzenlenmişti. Kılıçdaroğlu, yeni kapı ruhunda devletin yanında terörün karşısında duracağını söyledi, ama sözünün arkasında duramadı." diye konuştu.

    Teröre karşı durmadığı için Kılıçdaroğlu'na sistem eden acılı baba, "Tunceli Nazimiye de oğlumun şehit edilmesinde en büyük faktör odur. PKK'lılar bu açıklamaların ardından o dönem Kılıçdaroğlu'nun kendi memleketine PKK örgütü saldırdı. O saldırı sonrası Kılıçdaroğlu hiçbir şey söyleyemedi. PKK yandaşı olan Kılıçdaroğlu yine sessiz kaldı. 4 saat orada PKK ile çatışma oldu. O çatışmada benim oğlum ve 2 polis şehit oldu. Nerede teröre karşı durmak Ey Kılıçdaroğlu." dedi.

    7'li koalisyonun emirlerini Kandil'den aldığını söyleyen Durmaz, "Sen kime hizmet ediyorsun. Bu ülkenin yanında mısınız, yoksa ülkenin bölünmesi için başkalarının yanında mısınız? Kime hizmet ettiğin apaçık ortada. 7'li koalisyon kurmuşlar, 7 kocalı hürmüz olmuşlar. Türkiye de siyaset etmenin dış ve iç ayağı vardır. Dış ayağında bölgedeki çıkarları için kullandıkları gruplar vardır. Bu gruplar ise 7'li koalisyonla harekete geçti. Kandil bu 7'li koalisyona emir veriyor, bunlar da peki efendim diyor. Teröre destek veriyorlar. Maalesef Kılıçdaroğlu PKK, Terör konusunda tarafını seçmiştir. Bir kez bile teröre lanet okumamıştır, söz edememiştir.28 Mayısta hep birlikte ülkemizi bölmek için verdikleri mesailerini fırsat vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

        "KILIÇDAROĞLU VE 7'Lİ KOALİSYONA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"
        Şehit Murat Durmaz'ın annesi Fatma Durmaz ise, "Bu vatan için canını veren şehitlerin yakınına küfür edenler, PKK' ile birlikte hareket edenler ve onlardan her an emir alan başta CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li zillet masasına hakkımı helal etmiyorum. Benim oğlum vatanı için 2016'da Tunceli'de görev yapıyordu. Kılıçdaroğlu'nun memleketinde şehit edildi. Teröre lanet okuyamayan, destek veren koltuk sevdalılarına fırsat vermeyeceğiz. Ülkeyi eski Türkiye haline getirmek isteyen, vatan, millet sevdalısı olmayan, hizmet için değil, parçalamak, bölmek için ülkenin başına Cumhurbaşkanı adayı olarak gelmek isteyen Kılıçdaroğlu şehit ailelerinden ve vatan sevdalısı Türk halkından oy beklemesin.



        Türk halkından rica ediyorum, "PKK'nın şehit ettikleri yavrularımızı" gözünün önüne getirip,28 Mayısta PKK ile yol yürüyenlere oy vermeyin. Gözümdeki yaş hala kurumadı. Bunlar bırak ülke yönetmeyi, anında ülkeyi satarlar. Eski Türkiye yok artık. Dünya lideri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Oğlumun kanını yerde bırakmadı. PKK'lılar kafalarını dışarı çıkaramıyorlar. Terörü kökünden temizledi. Hevallerle değil, helallerle yürüyün. Bizler patatese soğana değil, vatanı için mücadele veren Erdoğan'ın her daim yanındayız"

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Şehit ailesinden Kılıçdaroğlu’na tepki!
        Haberler Güncel Şehit ailesinden Kılıçdaroğlu’na tepki: Hevallerle değil helallerle yürüyün
            loading
            SON DAKİKA