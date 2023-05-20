Şehit ailesinden Kılıçdaroğlu’na tepki: Hevallerle değil helallerle yürüyün

22 Ağustos 2016'da Tunceli Nazimiye ilçesinde görev yapan Uzman Çavuş Murat Durmaz,PKK'lı teröristlerin saldırısı sonrası şehit düştü.Trabzon'da yaşayan şehit Murat Durmaz'ın babası Davut Durmaz,"CHP'li 6'lı koalisyon HDP ile ahbap çavuş ilişkisini sürdürüyor. Apaçık teröre destek veriyorlar." dedi.
Çocuğumun şehit olmasının sebebinin Kılıçdaoğlu olduğunu ifade eden Durmaz, "7 Ağustos 2016'te Yenikapı'da AKP, CHP ve MHP'nin katılımıyla 'Demokrasi ve Şehitler Mitingi' düzenlenmişti. Kılıçdaroğlu, yeni kapı ruhunda devletin yanında terörün karşısında duracağını söyledi, ama sözünün arkasında duramadı." diye konuştu.
Teröre karşı durmadığı için Kılıçdaroğlu'na sistem eden acılı baba, "Tunceli Nazimiye de oğlumun şehit edilmesinde en büyük faktör odur. PKK'lılar bu açıklamaların ardından o dönem Kılıçdaroğlu'nun kendi memleketine PKK örgütü saldırdı. O saldırı sonrası Kılıçdaroğlu hiçbir şey söyleyemedi. PKK yandaşı olan Kılıçdaroğlu yine sessiz kaldı. 4 saat orada PKK ile çatışma oldu. O çatışmada benim oğlum ve 2 polis şehit oldu. Nerede teröre karşı durmak Ey Kılıçdaroğlu." dedi.
7'li koalisyonun emirlerini Kandil'den aldığını söyleyen Durmaz, "Sen kime hizmet ediyorsun. Bu ülkenin yanında mısınız, yoksa ülkenin bölünmesi için başkalarının yanında mısınız? Kime hizmet ettiğin apaçık ortada. 7'li koalisyon kurmuşlar, 7 kocalı hürmüz olmuşlar. Türkiye de siyaset etmenin dış ve iç ayağı vardır. Dış ayağında bölgedeki çıkarları için kullandıkları gruplar vardır. Bu gruplar ise 7'li koalisyonla harekete geçti. Kandil bu 7'li koalisyona emir veriyor, bunlar da peki efendim diyor. Teröre destek veriyorlar. Maalesef Kılıçdaroğlu PKK, Terör konusunda tarafını seçmiştir. Bir kez bile teröre lanet okumamıştır, söz edememiştir.28 Mayısta hep birlikte ülkemizi bölmek için verdikleri mesailerini fırsat vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.