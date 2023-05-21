Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.05.2023 07:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.05.2023 07:47
    ABONE OL

    HDPKK ile kol kola seçimlere giden Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit babasından sert tepki: "CHP bu millete ihanet etti"

    Terörün siyasi ayağı HDP ile kol kola vererek seçimlere giren CHP'ye şehit ailelerinden tepkiler gelmeye devam ediyor. Konyalı şehit babası Mustafa Horoz, HDP ile işbirliği yapıp PKK’nın desteğini alan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi. Horoz, "CHP bu millete ihanet etti. Seçimi kazanma uğruna terörle el ele verdiler. Yazıklar olsun" dedi.

    takvim.com.tr
    CHP bu millete ihanet etti

    Terörün siyasi ayağı HDP ile kol kola vererek seçimlere giren CHP'ye şehit ailelerinden tepkiler gelmeye devam ediyor.

    2016'da İstanbul Beşiktaş'taki bombalı saldırıda şehit düşen polis memuru Emre Horoz'un Konya'da yaşayan babası Mustafa Horoz, HDP ile işbirliği yapan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'na terör örgütü PKK'nın açıktan destek verdiğini söyleyen baba Horoz, "Biz bu hainler Meclis'e girmesin, bizim vergimizle maaş almasınlar dedikçe CHP zihniyeti yüzünden Meclis'teki sayılara attı. Bunun vebali CHP'nindir" dedi.



    MİLLETE İHANET
    CHP'nin Atatürk'ün partisi olmaktan çoktan çıktığını belirten şehit babası Horoz, "CHP bu millete ihanet etmiştir. Atatürk'ün partisi Atatürk'ün çizgisinden çoktan çıktı. Atatürk hayatta olsaydı o hainlerde asla işbirliği yapmazdı. Hadi milletten utanmıyorlar, bari kurucularından utansınlar. Bizim gözümüzde haindirler. Teröristlerle kol kola girip geziyorlar. Benim çocuğumu şehit edenlerle kol kola gezenler, bunun vebalini ödeyemeyecek. Milletimiz sandıkta gerekeni yaptı, bir daha yapacak" dedi.

        YAZIKLAR OLSUN
        Sabah'ta yer alan habere göre, CHP ve beraberindekilerin yakında tarihten silineceğini belirten Mustafa Horoz, "Bu CHP hain, başındakiler hain, bu millete hainlik diyerek bağırmak istiyorum. İnşallah kısa süre sonra tarihten silinip gidecekler. Kemal Kılıçdaroğlu, ülkesini PKK'ya, HDP'ye satan biri olarak anılacak."

        "Bakalım o zaman onu çok sevdiği Demirtaş'ı, Öcalan'ı kurtarabilecek mi? CHP'liler bu saatten sonra kafalarını yastığa rahat koyamayacaklar. Seçimi kazanma uğruna terörle el ele verip vatanını, milletini satanlara yazıklar olsun" diye konuştu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Depremzedelerden CHP’lilerin nefretine sert tepki!
        Haberler Güncel HDPKK ile kol kola seçimlere giden Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit babasından sert tepki: "CHP bu millete ihanet etti"
            loading
            SON DAKİKA