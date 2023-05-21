HDPKK ile kol kola seçimlere giden Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit babasından sert tepki: "CHP bu millete ihanet etti"

Terörün siyasi ayağı HDP ile kol kola vererek seçimlere giren CHP'ye şehit ailelerinden tepkiler gelmeye devam ediyor.
2016'da İstanbul Beşiktaş'taki bombalı saldırıda şehit düşen polis memuru Emre Horoz'un Konya'da yaşayan babası Mustafa Horoz, HDP ile işbirliği yapan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'na terör örgütü PKK'nın açıktan destek verdiğini söyleyen baba Horoz, "Biz bu hainler Meclis'e girmesin, bizim vergimizle maaş almasınlar dedikçe CHP zihniyeti yüzünden Meclis'teki sayılara attı. Bunun vebali CHP'nindir" dedi.
MİLLETE İHANET
CHP'nin Atatürk'ün partisi olmaktan çoktan çıktığını belirten şehit babası Horoz, "CHP bu millete ihanet etmiştir. Atatürk'ün partisi Atatürk'ün çizgisinden çoktan çıktı. Atatürk hayatta olsaydı o hainlerde asla işbirliği yapmazdı. Hadi milletten utanmıyorlar, bari kurucularından utansınlar. Bizim gözümüzde haindirler. Teröristlerle kol kola girip geziyorlar. Benim çocuğumu şehit edenlerle kol kola gezenler, bunun vebalini ödeyemeyecek. Milletimiz sandıkta gerekeni yaptı, bir daha yapacak" dedi.