HDPKK ile kol kola seçimlere giden Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit babasından sert tepki: "CHP bu millete ihanet etti"





MİLLETE İHANET

CHP'nin Atatürk'ün partisi olmaktan çoktan çıktığını belirten şehit babası Horoz, "CHP bu millete ihanet etmiştir. Atatürk'ün partisi Atatürk'ün çizgisinden çoktan çıktı. Atatürk hayatta olsaydı o hainlerde asla işbirliği yapmazdı. Hadi milletten utanmıyorlar, bari kurucularından utansınlar. Bizim gözümüzde haindirler. Teröristlerle kol kola girip geziyorlar. Benim çocuğumu şehit edenlerle kol kola gezenler, bunun vebalini ödeyemeyecek. Milletimiz sandıkta gerekeni yaptı, bir daha yapacak" dedi.