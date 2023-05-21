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    • 21.05.2023 19:08
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    Başkan Erdoğan uluslararası bilim ve mühendislik yarışmasında ödül alan gençleri kutladı

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışmasında ödül alan gençleri tebrik etti.

    AA
    Başkan’dan ödül alan gençleri kutlama

    Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "64 ülkeden 1307 projenin sahibi 1638 öğrencinin katıldığı Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda TUBİTAK tarafından desteklenen 3 projemiz Büyük Ödül, 3 projemiz de Özel Ödül kazanarak bizleri gururlandırdı. Bu büyük başarılarından dolayı evlatlarımızı gönülden tebrik ediyor, her birini gözlerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

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