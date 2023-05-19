Defne Devlet Hastanesi için geri sayım! Başkan Erdoğan açılışı yapacak... Meral Akşener gel gör

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımı yaşayan illerden biri Hatay'ın Defne ilçesinde 24 Mart'ta temeli atılan hastanenin 24 saat esasına göre sürdürülen inşaat çalışmalarında sona gelindi.
HEDEFLENDİĞİ GİBİ 60 GÜNDE TAMAMLANDI
Hedeflendiği gibi 60 günde bitirilen hastane, 21 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yetkililerin katılımının öngörüldüğü törenle hizmete açılacak.
300 YATAK 80 YOĞUN BAKIM KAPASİTESİ
Tüm branşlarda hizmet verecek, 300 yatağı, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathanesi bulunan Defne Devlet Hastanesi, ağır çelik kullanılarak inşa edildi.
Hastanenin bütün odaları teknik altyapısıyla yoğun bakıma dönüştürülebilme imkanına sahip olarak tasarlandı.
AKŞENER ASILSIZ İFTİRALARLA HEDEF ALMIŞTI
Öte yandan hastane temelinin atılmasının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kara propagandaya soyunmuştu.