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    • 19.05.2023 15:56
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    Defne Devlet Hastanesi için geri sayım! Başkan Erdoğan açılışı yapacak... Meral Akşener gel gör

    Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 24 Mart'ta temeli atılan ancak başta İYİ Partİ Genel Başkanı Meral Akşener'in ve muhalefetin karalama kapmanyasıyla hedef alınan Defne Devlet Hastanesi, pazar günü açılıyor. Defne Devlet Hastanesi'nin açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek.

    takvim.com.tr
    Meral hanım gel gör nereye beton dökülmüş

    Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımı yaşayan illerden biri Hatay'ın Defne ilçesinde 24 Mart'ta temeli atılan hastanenin 24 saat esasına göre sürdürülen inşaat çalışmalarında sona gelindi.

    HEDEFLENDİĞİ GİBİ 60 GÜNDE TAMAMLANDI
    Hedeflendiği gibi 60 günde bitirilen hastane, 21 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yetkililerin katılımının öngörüldüğü törenle hizmete açılacak.

    300 YATAK 80 YOĞUN BAKIM KAPASİTESİ
    Tüm branşlarda hizmet verecek, 300 yatağı, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathanesi bulunan Defne Devlet Hastanesi, ağır çelik kullanılarak inşa edildi.

    Hastanenin bütün odaları teknik altyapısıyla yoğun bakıma dönüştürülebilme imkanına sahip olarak tasarlandı.

    AKŞENER ASILSIZ İFTİRALARLA HEDEF ALMIŞTI
    Öte yandan hastane temelinin atılmasının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kara propagandaya soyunmuştu.

        Akşener aslında temelin atılmadığını iddia ederek, "Bu fevkalade parlak, bir o kadar da cüretkar arkadaşlarımız boş araziye beton döküp 'Hastane temeli atıyoruz' diye Türkiye'ye yutturmaya kalktılar. Boş araziye bir demir kafes koymuşlar. Görseniz çocuk havuzu kadar. Üstüne de mikserden beton döktüler. Alın size AK Parti usulü temel atma töreni " diyerek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik asılsız suçlamalarda bulunmuştu.

        Algı siyasetini köpürten isim İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez olmuştu.

        Çömez, paylaşımında, "Erdoğan, Hatay Defne'de hastane temeli attı. Artık göz boyamayı bile beceremiyorlar" ifadesini kullanmıştı.

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