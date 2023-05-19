Defne Devlet Hastanesi için geri sayım! Başkan Erdoğan açılışı yapacak... Meral Akşener gel gör

Akşener aslında temelin atılmadığını iddia ederek, "Bu fevkalade parlak, bir o kadar da cüretkar arkadaşlarımız boş araziye beton döküp 'Hastane temeli atıyoruz' diye Türkiye'ye yutturmaya kalktılar. Boş araziye bir demir kafes koymuşlar. Görseniz çocuk havuzu kadar. Üstüne de mikserden beton döktüler. Alın size AK Parti usulü temel atma töreni " diyerek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik asılsız suçlamalarda bulunmuştu.