Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Sevgili Gaziantepliler kıymetli hanımefendiler sevgili gençler sizeleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum.

Biliyorsunuz Gaziantep'in bizler için yeri her zaman farklı olmuştur. Depremler sonrası diğer şehirlerimizi olduğu gibi Gaziantep'i de hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Bugün önce Hatay'a geldik. Defne hastanemizin açılışında vatandaşlarımızla bir araya geldik. Şimdi de buradayız.

Hataya pazara sandıkları patlatıyor muyuz Gaziantep. Bay bay Kemal'i emekli ediyor musunuz? Gaziantep bunu yapar. Ben Gaziantep'e inanıyorum.

Deprem anından itibaren devlet ve millet olarak tüm imkanlarımızı seferber ettiğimizi biliyorsunuz.

Tüm çalışmaları titizlikle yürüttük. Bakanlıklarımız ve kurum yöneticilerimiz enkazlar kalkana ve düzen sağlanana kadar bir an olsun bölgeden ayrılmadı. Depremzedelerimizi hiç terk etmedik. Her yerde her talebe yetişmenin mücadelesini verdik.

Bu kadar kısa sürede dünyada afet enkazlarını kaldırıp şehirlerini yeniden inşaya başlayabilen başka bir ülke örneği yoktur.

Zemin etüdü ve ihalesi biten yerlerde hemen temeller atıldı. Bayramda teslim ettiğimiz köy evleri çalışmalarımızın hızının bir göstergesidir.

Hedefimiz 319 bini bir yıl içinde bitecek şekilde 650 bin yeni konut yaparak şehirlerimizi ayağa kaldırmaktır.

Vatandaşlarımızın tamamını yeni yuvalarına ve ekmek teknelerine kavuşturana kadar çalışacağız. 50 bin insanımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Şuan da alanda ne kadar insan var diye sordum. Yolda gördüklerimizin dışında alanda 100 bin kişi var.

Gaziantep böyle işte. Şimdi ben inanıyorum ki Gaziantep'ten çok farklı bir ses sandıklardan gelecek. Bunu yapmaya hazır mıyız?

Şehir merkezimizde kolon kesimi kaynaklı sınırlı sayıda yıkım dışında hasar olmadığı için Gaziantep çevre illere kol kanat gerdi. Burada gösterilen her çabayı yakinen biliyorum. Rabbim hepinizden razı olsun.









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