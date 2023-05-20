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    • 20.05.2023 20:13
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    CHP'nin rezilliği 'afiş'e oldu! Adana'da Cumhur İttifakı'nın pankartlarını keserek indirdiler: AK Parti'den sert tepki

    14 Mayıs'taki seçimde hüsrana uğrayan CHP, ikinci tura giderayak yürüttüğü kirli siyasette vitesi 5'e taktı. CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi ve CHP'li Çukurova Belediyesine bağlı zabıta ekipleri Cumhur İttifakı'na ait pankartları keserek indirdi. AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, "CHP faşizmi bugün kendini Adana’mızda yeniden zuhur ettirmiştir" ifadeleriyle duruma sert tepki gösterdi. Ay, "Adanalı hemşerilerimiz 28 Mayıs’ta hukuksuzca uzanan bu elleri kırıp sandıkta büyük bir ders verecektir…" dedi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP’nin rezilliği ’afiş’e oldu! AK Parti’den sert tepki

    Türkiye 14 Mayıs 2023'te sandık başına gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak %49.52 oranını yakaladı.

    50+1 KURALINDAN ÖTÜRÜ İKİNCİ TUR
    Cumhur İttifakı da Meclis'teki çoğunluğu elde ederek 7'li koalisyona üstünlük sağladı. Ancak 50+1 kuralından ötürü Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. Milli irade 28 Mayıs'ta tam anlamıyla tecelli edecek...




    Öte yandan 14 Mayıs'taki seçim CHP adına tam anlamıyla hüsranla sonuçlandı.

    CHP oy oranları beklentileri karşılamayan küçük ortaklarına tam 39 sandalye kaptırdı. Bu durum parti tabanında ve seçmen nezdinde büyük tepki uyandırdı.



    KÖŞEYE SIKIŞAN CHP'DEN KİRLİ SİYASET
    Seçim sonrası köşeye sıkışan CHP ikinci tura giderayak kirli siyasetine hız verdi.

    Bunun son örneği Adana'da kayıtlara geçti. CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi ve CHP'li Çukurova Belediyesine bağlı zabıta ekipleri Cumhur İttifakı'na ait pankartları keserek indirdi.



    "CHP FAŞİZMİ ADANA'DA ZUHUR ETTİ"
    Görüntüleri sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşan AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, "CHP faşizmi bugün kendini Adana'mızda yeniden zuhur ettirmiştir. CHP'li Çukurova ve ABB'ye bağlı ekipler köhne zihniyetine katkıda bulunarak Cumhur İttifakımıza ait pankartlarımızı kesme cüretinde bulunmuştur. Kanuna aykırı bir şekilde gerçekleştirilen bu eylemi kınıyorum" ifadelerini kullandı.



        Pankartları indiren zabıta ekiplerine çağrıda bulunan Ay, "Buradan bu eylemi gerçekleştiren zabıta memurlarımıza sesleniyorum: Yaptığınız bu iş suç, kanuna aykırı talimat veren yöneticilerinizi dinlemeyin" dedi.

        DERSLERİNİ SANDIKTA ALACAKLAR
        AK Parti Adana İl Başkanı sözlerini "Adanalı hemşerilerimiz 28 Mayıs'ta hukuksuzca uzanan bu elleri kırıp sandıkta büyük bir ders verecektir…" sözleriyle tamamladı.
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        Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
        Haberler Güncel CHP'nin rezilliği 'afiş'e oldu! Adana'da Cumhur İttifakı'nın pankartlarını keserek indirdiler: AK Parti'den sert tepki
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