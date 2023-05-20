Başkan Erdoğan gençlerle Rami Kütüphanesi'nde buluştu: 21.00’de sosyal medya hesaplarında ve televizyonlarda

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle Rami Kütüphanesi'nde buluştu.
Genç kardeşlerimle Rami Kütüphanemizde güzel bir buluşma gerçekleştirdik.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 20, 2023
Sohbetimizi bu akşam saat 21.00'de sosyal medya hesaplarımızdan ve televizyon kanallarından izleyebilirsiniz. pic.twitter.com/V00Ddhjezf
Sosyal medyadan açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Genç kardeşlerimle Rami Kütüphanemizde güzel bir buluşma gerçekleştirdik. Sohbetimizi bu akşam saat 21.00'de sosyal medya hesaplarımızdan ve televizyon kanallarından izleyebilirsiniz." ifadelerini kullandı.