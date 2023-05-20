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    • 20.05.2023 17:22
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    Başkan Erdoğan gençlerle Rami Kütüphanesi'nde buluştu: 21.00’de sosyal medya hesaplarında ve televizyonlarda

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle Rami Kütüphanesi'nde buluştu. Sosyal medyadan açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Genç kardeşlerimle Rami Kütüphanemizde güzel bir buluşma gerçekleştirdik. Sohbetimizi bu akşam saat 21.00’de sosyal medya hesaplarımızdan ve televizyon kanallarından izleyebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan gençlerle buluştu!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle Rami Kütüphanesi'nde buluştu.

    Sosyal medyadan açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Genç kardeşlerimle Rami Kütüphanemizde güzel bir buluşma gerçekleştirdik. Sohbetimizi bu akşam saat 21.00'de sosyal medya hesaplarımızdan ve televizyon kanallarından izleyebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan gençlerle Rami Kütüphanesi'nde buluştu: 21.00’de sosyal medya hesaplarında ve televizyonlarda
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