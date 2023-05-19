Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.05.2023 17:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.05.2023 17:14
    ABONE OL

    Metroda gençlere hakaret yağdıran saldırgan gözaltına alındı!

    Son dakika haberleri... İstanbul'da metroda giyimlerine tepki gösterdiği 2 kişiye "Türkiye'den defol git" diye bağırarak hakaret yağdıran saldıgan H.O. gözaltına alındı.

    Metrodaki provokatör enselendi

    İstanbul'da metroda giyimlerine tepki gösterdiği 2 kişiye saldıran H.O. gözaltına alındı.

    Olay, 14 Mayıs'ta Yenikapı-Havalimanı arasında sefer yapan metroda meydana geldi.

    TÜRKİYE'DEN DEFOL GİT DİYE BAĞIRIP SALDIRDI
    Merter istasyonda duran vagonda bir yolcu, giyimlerine tepki gösterdiği İ.E.O. ve A.S.O.'yu hedef alarak 'Gözlerimin içine bak ve Türkiye'den defol git' diye bağırdı.

    Aynı yolcu, İ.E.O. ve A.S.O. kendisine cevap verince bu sefer yolculardan İ.E.O.'ya yumruk attı.

    Bunun üzerine İ.E.O .da kendisine saldıran kişiye karşılık verdi ve ikili arasında arbede yaşandı. Tarafları metrodaki diğer yolcular ayırırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    ULAŞIM KART BİLGİLERİNDEN TESPİT EDİLDİ
    Olayın ardından İ.E.O., polise giderek kendisine saldıran kişiden şikayetçi oldu. Ulaşım kart bilgilerinden şüphelinin H.O. olduğu belirlendi. H.O., polis ekiplerince yapılan çalışmalarda yakalanarak gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından "Kasten Yaralama-Tehdit- Hakaret-Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Veya Aşağılamak" suçlarından adliyeye sevk edildi. H.O. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Kemal Kılıçdaroğlu’nun tutarsız siyaseti
    Haberler Güncel Metroda gençlere hakaret yağdıran saldırgan gözaltına alındı!
        loading
        SON DAKİKA