Son dakika: Başkan Erdoğan İstanbul Modern'de: Zihinsel devrimin önemli adımı

Tüm gençlerin ve milletin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bundan tam 104 yıl önce Samsun'da başlayan Milli Mücadele'mizi zaferle taçlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere muzaffer ordumuzun tüm mensuplarını rahmetle yad ediyorum. Kadını erkeği, genci yaşlısıyla Milli Mücadele'nin tüm gizli kahramanlarını burada hürmetle şükranla anıyorum. Milletimizin birliği ile ülkemizin bütünlüğünün korunması, bayrağımızın gönderde gururla dalgalanması, ezanlarımızın semalarımızda hep yankılanması, istiklalimiz ve istikbalimiz uğrunda canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Başkan Erdoğan, gençlerin bayramı olan 19 Mayıs'ın, mensubu olmaktan şeref duydukları aziz milletin işgal girişimleri karşısında direniş azminin sembolü, hürriyet aşkının en güçlü nişanesi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu tarihin, esarete karşı özgürlüğün, yılgınlığa karşı umudun, Anadolu'nun dört bir köşesinden yükselmeye başladığı bir dönüm noktasıdır. Tüm yokluklara ve imkansızlıklara rağmen vatanımızı işgalden kurtaran 19 Mayıs ruhunu yaşatmaya gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal, 19 Mayıs'ta yaktığı istiklal meşalesini 4 yılı aşkın çetin bir mücadelenin ardından 29 Ekim 1923'te son devletimiz Cumhuriyetimizin kuruluşunun ilanıyla zirveye taşımıştı. İnşallah biz de Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde Türkiye Yüzyılı'nın inşasını başlatıyoruz. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz evlatlarımıza üzerinde gururla yaşayabilecekleri büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak istiyoruz."