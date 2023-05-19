Sandıktan çıkamayan CHP, A Haber'deki dil sürçmesine bel bağladı! 'Memur maaşı' üzerinden kirli siyaset: Başrolde Gürsel Tekin

Türkiye 14 Mayıs 2023'te sandık başına gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak %49.52 oranını yakaladı.
50+1 KURALINDAN ÖTÜRÜ İKİNCİ TUR
Cumhur İttifakı da Meclis'teki çoğunluğu elde ederek 7'li koalisyona üstünlük sağladı. Ancak 50+1 kuralından ötürü Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. Milli irade 28 Mayıs'ta tam anlamıyla tecelli edecek...
Öte yandan 14 Mayıs'taki seçim CHP adına tam anlamıyla hüsranla sonuçlandı.
CHP oy oranları beklentileri karşılamayan küçük ortaklarına tam 39 sandalye kaptırdı. Bu durum parti tabanında ve seçmen nezdinde büyük tepki uyandırdı.
KÖŞEYE SIKIŞAN CHP'DEN KİRLİ SİYASET: A HABER'DEKİ DİL SÜRÇMESİNE BEL BAĞLADILAR
Seçim sonrası köşeye sıkışan CHP ikinci tura giderayak yalan ve algıya dayalı kirli siyasetine hız verdi.
Bunun son örneği CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in A Haber'deki dil sürçmesine bel bağlayıp 'memur maaşı' üzerinden yürüttüğü kara propaganda ile bir kez daha gözler önüne serildi.
Tekin, "Erdoğan'ın seçimden 1 hafta önce 22 bin lira olarak açıkladığı en düşük memur maaşının brüt olduğunu bugün açıkladılar. Yani net maaş 17.000. Halkı kandırmışlar. Ancak çıkış var. Eğer Kılıçdaroğlu seçilirse 22 bin olacak. 28 Mayıs'da karar milletin" paylaşımını yaptı.