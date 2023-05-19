Sandıktan çıkamayan CHP, A Haber'deki dil sürçmesine bel bağladı! 'Memur maaşı' üzerinden kirli siyaset: Başrolde Gürsel Tekin





Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, CHP'li Gürsel Tekin'in memur maaşları üzerinden yaydığı dezenformasyon üzerine açıklama yayımladı.



Yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en düşük memur maaşı için verdiği 22 bin TL müjdesi net tutar değil, brüt tutardır. En düşük memur maaşı net 17 bin TL olacak" iddiası doğru değildir. Temmuz'da en düşük memur maaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirttiği üzere net 22 bin TL olacaktır" ifadelerine yer verildi.











Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını duyurmuştu.

Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı;



"En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkararak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar otomatik olarak emekliliklerine de yansıyacak. Bakanımıza, yasal tarih olan temmuz ayına kadar bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatları verdim"















