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    • 20.05.2023 03:12
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    Sandıktan çıkamayan CHP, A Haber'deki dil sürçmesine bel bağladı! 'Memur maaşı' üzerinden kirli siyaset: Başrolde Gürsel Tekin

    14 Mayıs'taki seçim CHP adına tam anlamıyla hüsranla sonuçlanmış, Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'dan fark yerken; 7'li koalisyon da Meclis'te Cumhur İttifakı'nın gerisinde kalmıştı. Sandıktan çıkamayan CHP, ikinci tura giderayak yalan ve algıya dayalı kirli siyasetine hız verdi. CHP'li Gürsel Tekin A Haber'deki dil sürçmesine bel bağlayıp 'memur maaşı' üzerinden kara propaganda yaptı. Oysa Tekin'in iftira siyasetinin aksine Sosyal Güvenlik Uzmanı Muhammet Bayram, A Haber'deki 18 Mayıs tarihli yayında dil sürçmesine imza attığını belirtip net memur maaşının 22 bin TL olacağının altını çizdi. AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu da CHP'ye sert tepki göstererek Bizim sözümüz Kılıçdaroğlu sözü değildir; Milletimiz sizi de bizi de tanıyor" dedi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP, A Haber’deki dil sürçmesinden siyaset devşirdi!

    Türkiye 14 Mayıs 2023'te sandık başına gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak %49.52 oranını yakaladı.

    50+1 KURALINDAN ÖTÜRÜ İKİNCİ TUR
    Cumhur İttifakı da Meclis'teki çoğunluğu elde ederek 7'li koalisyona üstünlük sağladı. Ancak 50+1 kuralından ötürü Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. Milli irade 28 Mayıs'ta tam anlamıyla tecelli edecek...



    Öte yandan 14 Mayıs'taki seçim CHP adına tam anlamıyla hüsranla sonuçlandı.

    CHP oy oranları beklentileri karşılamayan küçük ortaklarına tam 39 sandalye kaptırdı. Bu durum parti tabanında ve seçmen nezdinde büyük tepki uyandırdı.



    KÖŞEYE SIKIŞAN CHP'DEN KİRLİ SİYASET: A HABER'DEKİ DİL SÜRÇMESİNE BEL BAĞLADILAR
    Seçim sonrası köşeye sıkışan CHP ikinci tura giderayak yalan ve algıya dayalı kirli siyasetine hız verdi.

    Bunun son örneği CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in A Haber'deki dil sürçmesine bel bağlayıp 'memur maaşı' üzerinden yürüttüğü kara propaganda ile bir kez daha gözler önüne serildi.



    Tekin, "Erdoğan'ın seçimden 1 hafta önce 22 bin lira olarak açıkladığı en düşük memur maaşının brüt olduğunu bugün açıkladılar. Yani net maaş 17.000. Halkı kandırmışlar. Ancak çıkış var. Eğer Kılıçdaroğlu seçilirse 22 bin olacak. 28 Mayıs'da karar milletin" paylaşımını yaptı.



        İŞTE OLAYIN ASLI: "CANLI YAYINDA DİL SÜRÇMESİ YAŞADIK"
        Oysa CHP İstanbul Milletvekili'nin iddialarının aksine Sosyal Güvenlik Uzmanı Muhammet Bayram, A Haber'deki 18 Mayıs tarihli yayında dil sürçmesine imza attığını belirterek, "Medyada bu hususlar kara propaganda haline gelip sosyal medyada farklı amaçlar için kullanılabiliyor. Cumhurbaşkanı en düşük net memur maaşının 22 bin TL olacağı söylemişti. Biz de canlı yayında dil sürçmesiyle bu rakamın net 17 bin TL olacağını söylemişiz. Buna ilişkin de bir açıklama yapmak hasıl oldu" ifadelerini kullandı.




        AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ: "BİZİM SÖZÜMÜZ KILIÇDAROĞLU SÖZÜ DEĞİLDİR"
        Sandıktan çıkamayan CHP'nin A Haber'deki dil sürçmesi üzerinden siyaset devşirmesi tepkileri de beraberinde getirdi.

        AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Bizim sözümüz Kılıçdaroğlu sözü değildir; ne çarpıcı olsun diye bedava traktör yalanı söyleriz ne de namus sözü verip üstünü çizeriz. Milletimiz sizi de bizi de tanıyor" sözleriyle CHP'li Gürsel Tekin'e yanıt verdi.

        NET MEMUR MAAŞI 22 BİN LİRA
        Akbaşoğlu, "22 bin lira brüt değil, net tutardır" diyerek memur maaşındaki spekülasyonlara son noktayı koydu.



        Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, CHP'li Gürsel Tekin'in memur maaşları üzerinden yaydığı dezenformasyon üzerine açıklama yayımladı.

        Yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en düşük memur maaşı için verdiği 22 bin TL müjdesi net tutar değil, brüt tutardır. En düşük memur maaşı net 17 bin TL olacak" iddiası doğru değildir. Temmuz'da en düşük memur maaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirttiği üzere net 22 bin TL olacaktır" ifadelerine yer verildi.





        Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını duyurmuştu.

        Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı;

        "En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkararak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar otomatik olarak emekliliklerine de yansıyacak. Bakanımıza, yasal tarih olan temmuz ayına kadar bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatları verdim"
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        28 Mayıs son anket sonuçları!
        Haberler Güncel Sandıktan çıkamayan CHP, A Haber'deki dil sürçmesine bel bağladı! 'Memur maaşı' üzerinden kirli siyaset: Başrolde Gürsel Tekin
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