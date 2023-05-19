19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta kutlanıyor

Bu duygularla aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. Zatıalinizi ve kahraman silah arkadaşlarınızı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun."

Bakan Kasapoğlu, 81 il ve KKTC ve Azerbaycan'dan gelen temsilci gençlerin yanı sıra sporcular ve Bakanlık personeliyle sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinlikler kapsamında Türkiye'nin 81 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan'dan gelen temsilci gençler, ilk olarak Ankara'da buluşacak. Temsilci gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ziyaret edecek.

Bu akşamı Sinan Akçıl, Başkent Millet Bahçesi'nde saat 20.00'de konser verecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kasapoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının Samsun'da, millet egemenliği ve tam bağımsızlık için yaktığı meşalenin coşkusunun, Cumhuriyet'in 100. yılında aynı ruh ve heyecanla yaşandığını vurguladı.

Türkiye'nin geleceğe yürüyüşünde tek güvencesinin Atatürk'ün işaret ettiği gibi gençler olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Bilimde, sporda, sanatta, hayatın tüm alanlarında daha güçlü ve mutlu bir Türkiye hedefine gençlerimizle ulaşacağız." ifadelerini kullandı.