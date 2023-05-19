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    • 19.05.2023 11:02
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    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta kutlanıyor

    Gençlik Haftası ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı; Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği etkinliklerle tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığındaki heyet Anıtkabir ziyaret etti. Kasapoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bakan Kasapoğlu’ndan 19 Mayıs mesajı

    Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Haftası ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında "#HEPYAŞIMIZ19" temasıyla ülke genelinde 15-21 Mayıs tarihlerinde belediyeler, üniversiteler, sivil toplum, kamu kurumlarıyla iş birliği içinde kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler düzenliyor.

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

    Bakan Kasapoğlu başkanlığındaki 81 il ve KKTC ve Azerbaycan'dan gelen temsilci gençlerin yanı sıra sporcular ve Bakanlık personelinin yer aldığı heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Kasapoğlu'nun, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

    TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK GÜCÜ VE TEMİNATI GENÇLERDİR
    Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bakan Kasapoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

        Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, deftere şunları kaydetti:

        "Aziz Atatürk, 104 yıl önce işgale uğramış vatan topraklarını müdafaa için Samsun'a çıkışınız, ülkemiz ve milletimiz için bir dönüm noktası oldu. Çanakkale muharebelerinde makes bulan hürriyet ateşi, Samsun'a 19 Mayıs 1919'da ayak basan bir avuç askerin gücüyle harlandı, perçinlendi.

        Asırlık bir çınar olarak yoluna devam eden ülkemiz bugün Türkiye Yüzyılı'nın eşiğindedir. Hiç şüphe yok ki Türkiye'nin en büyük gücü ve teminatı pırıl pırıl gençleridir. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerimizin her alanda kendisini geliştirmesi, üstün donanım ve başarıya erişmesi adına tüm imkanlarımızı seferber etmekteyiz. Biliyoruz ki imkan ve potansiyel sahibi bir gençlik ülkesinin ve kendisinin istikbalini güçlü bir şekilde inşa edecektir.

        İşaret ettiğiniz muasır medeniyet hedefimiz doğrultusunda her alanda olduğu gibi sporda da uluslararası müsabakalarda pek çok başarı elde ettik. Cumhuriyetimizin 100. yılında, sporcularımızın üstün gayretleri ile kazanılan bu başarılar, asrın felaketini yaşayan milletimiz için büyük bir umut vesilesidir.

            Bu duygularla aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. Zatıalinizi ve kahraman silah arkadaşlarınızı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun."

            Bakan Kasapoğlu, 81 il ve KKTC ve Azerbaycan'dan gelen temsilci gençlerin yanı sıra sporcular ve Bakanlık personeliyle sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

            Etkinlikler kapsamında Türkiye'nin 81 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan'dan gelen temsilci gençler, ilk olarak Ankara'da buluşacak. Temsilci gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ziyaret edecek.

            Bu akşamı Sinan Akçıl, Başkent Millet Bahçesi'nde saat 20.00'de konser verecek.

            Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kasapoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının Samsun'da, millet egemenliği ve tam bağımsızlık için yaktığı meşalenin coşkusunun, Cumhuriyet'in 100. yılında aynı ruh ve heyecanla yaşandığını vurguladı.

            Türkiye'nin geleceğe yürüyüşünde tek güvencesinin Atatürk'ün işaret ettiği gibi gençler olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Bilimde, sporda, sanatta, hayatın tüm alanlarında daha güçlü ve mutlu bir Türkiye hedefine gençlerimizle ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

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            Haberler Güncel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta kutlanıyor
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