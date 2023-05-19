Kurtuluş meşalesi 104 yıl önce Samsun’da yakıldı

Türk milleti için 19 Mayıs'ın çok şey ifade ettiğinin altını çizen Çağlayan, şöyle devam etti:

"19 Mayıs, hem Türk milleti, Türk tarihi için hem İslam coğrafyaları için hem Avrupa tarihi için çok şey ifade ediyor. 19 Mayıs, Türk milletini ve İslam kültürünü bu coğrafyadan söküp atmak isteyen Avrupalı emperyalistlere karşı bir direnişin, bir başkaldırının başlangıcı olduğu için çok önemli. Mustafa Kemal Paşa'nın başlattığı bu mücadeleyle Anadolu coğrafyasını Türksüz ve İslamsız bırakmak isteyen İngilizlere, Fransızlara, İtalyanlara ve onların piyonu olan Yunanlılara, Ermenilere karşı bir direnişin adıdır 19 Mayıs. Bu çerçevede 19 Mayıs ile başlayan hareket daha sonra Milli Mücadele Hareketi, Kurtuluş Savaşı isimleri ile adlandırıldı ama belki bu hareketin adına çıkış noktası bu olduğu için 19 Mayıs hareketi demek lazım."

"BU MÜCADELEYİ BAŞLATANLAR DA O GÜNÜN GENÇ İNSANLARIDIR"

Sevr Antlaşması'yla Türk milletine dayatılan haritaya, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının karşı çıktığını hatırlatan Çağlayan, "Türkiye'yi bir tarafı Yunanistan'a bir tarafı Ermenistan'a diğer tarafı İngiliz bir tarafı Fransız, İtalyan... Boğazları bizden alıyorlar böyle bir projeye karşı sembol bir haritadır. Bu haritanın mücadelesinin başlangıç günüdür 19 Mayıs. Bu mücadeleyi başlatanlar da o günün genç insanlarıdır. Mustafa Kemal Paşa Milli Mücadele'yi 19 Mayıs'ta adım atarak başlattığında 38 yaşında genç bir paşadır, dolayısıyla gençlik hareketidir, gençlere armağan ettiği için onu da vurgulamak isterim." dedi.