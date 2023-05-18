Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.05.2023 09:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.05.2023 09:50
    ABONE OL

    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan muhalefetin depremzede seçmene tavrına tepki: Kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacağız

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesindeki seçmene hakaret eden muhalefete tepki gösterdi. Erdoğan, "Bu pervasızlıklardan, hangi partiye oy verirse versin 85 milyonun tamamı üzüntü duyuyor. Kimse endişelenmesin, bu kötülük furyası karşısında hiçbir vatandaşımız umutsuzluğa kapılmasın. Milletimizin ve insanlığın ortak vicdanını yere düşürmemek, bizim asli görevimizdir" dedi.

    takvim.com.tr
    Erdoğan’dan muhalefetin depremzedelere tavrına tepki

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan deprem bölgesindeki seçmene hakaret eden muhalefete tepki gösterdi.



    Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

    Meclis seçiminin Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanması, Cumhurbaşkanı seçiminde de açık ara bir farkın ortaya çıkması; CHP Genel Başkanı'nın ve yönetiminin dengesini iyice bozdu. 14 Mayıs gecesi, sonuçları bildikleri halde televizyon ekranlarında sahneledikleri "kazandık" tiyatrosunu hep birlikte takip ettik. Sandığın rengi belli oldukça yalanları ortaya çıktı. Buna rağmen, ne bilerek yanlış yönlendirdikleri seçmenlerinden ne de kamuoyundan çıkıp özür dahi dilemediler.



    Aynı zihniyetin şimdi de oyunu alamadıkları vatandaşlarımıza yönelik; bırakınız siyaseti, insani değerlerle bağdaşmayan saldırılarına şahit oluyoruz. Bu çevreler, deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten otellerdeki depremzedeleri kapı dışarı etmeye kadar her türlü vicdansızlığı sergiliyorlar. Sosyal medyada yürütülen çirkin kampanyaları saymıyorum bile…

    Biliyorum, yakınlarını kaybeden yüreği yaralı afetzedelerimiz yaşananlardan çok rahatsız oluyor. Bu pervasızlıklardan, hangi partiye oy verirse versin 85 milyonun tamamı üzüntü duyuyor. Kimse endişelenmesin, bu kötülük furyası karşısında hiçbir vatandaşımız umutsuzluğa kapılmasın. Milletimizin ve insanlığın ortak vicdanını yere düşürmemek, bizim asli görevimizdir.

        Devlet-millet dayanışmasıyla inşallah yaralarımızı hep birlikte saracağız. Depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak, yanlarında olmayı sürdüreceğiz.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        İGA Art Sanat
        Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan muhalefetin depremzede seçmene tavrına tepki: Kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacağız
            loading
            SON DAKİKA