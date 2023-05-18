Son dakika: Başkan Erdoğan'dan muhalefetin depremzede seçmene tavrına tepki: Kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan deprem bölgesindeki seçmene hakaret eden muhalefete tepki gösterdi.





Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Meclis seçiminin Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanması, Cumhurbaşkanı seçiminde de açık ara bir farkın ortaya çıkması; CHP Genel Başkanı'nın ve yönetiminin dengesini iyice bozdu. 14 Mayıs gecesi, sonuçları bildikleri halde televizyon ekranlarında sahneledikleri "kazandık" tiyatrosunu hep birlikte takip ettik. Sandığın rengi belli oldukça yalanları ortaya çıktı. Buna rağmen, ne bilerek yanlış yönlendirdikleri seçmenlerinden ne de kamuoyundan çıkıp özür dahi dilemediler.