Yine İETT kazası! Önce direğe ardından otomobile çarptı

Sık sık kaza ve arızalarla gündem olan İETT otobüsleri yine bir kazaya karıştı.
Sarıyer'de yağmur nedeniyle kayganlaşan direksiyon hamiyetini kaybeden İETT otobüsü önce bir direğe ardından otomobile çarptı.
Otobüsün boş olması nedeniyle kazada ölen ya da yaralanan olmazken direk yola devrildi. Kaza nedeniyle çift yönlü olarak trafikte yoğunluk yaşandı.
Kaza, Maslak Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik ışıklarında bekleyen otomobile çarpmamak için manevra yapan otobüs şoförü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarının bulunduğu direğe çarptı.
Kayan otobüs, direği devirdikten sonra otomobile çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken trafikte yoğunluk oluştu.
Otobüs şoförü Nebi Altun " İşe gidiyordum. Otomobil sürücüsü önümde gidiyordu. Sarı ışık yandı. Geçer diye tahmin ettim. Geçmedi. Durdu. Ben de vurmamak için sola kırdım. Direğe vurdum. Dönerken otomobile çarptım. Otobüs boştu. Yeni işe gidiyordum" dedi.