Yine İETT kazası! Önce direğe ardından otomobile çarptı

Sık sık kaza ve arızalarla gündem olan İETT otobüsleri yine bir kazaya karıştı.

Sarıyer'de yağmur nedeniyle kayganlaşan direksiyon hamiyetini kaybeden İETT otobüsü önce bir direğe ardından otomobile çarptı.

Otobüsün boş olması nedeniyle kazada ölen ya da yaralanan olmazken direk yola devrildi. Kaza nedeniyle çift yönlü olarak trafikte yoğunluk yaşandı.