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    • 17.05.2023 09:52
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    Yine İETT kazası! Önce direğe ardından otomobile çarptı

    İETT otobüsleri kazalarla gündem olmaya devam ediyor. Sarıyer'de bir İETT otobüsü önce direğe ardından bir otomobile çarptı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

    AJANSLAR
    Yine İETT kazası!

    Sık sık kaza ve arızalarla gündem olan İETT otobüsleri yine bir kazaya karıştı.

    Sarıyer'de yağmur nedeniyle kayganlaşan direksiyon hamiyetini kaybeden İETT otobüsü önce bir direğe ardından otomobile çarptı.

    Otobüsün boş olması nedeniyle kazada ölen ya da yaralanan olmazken direk yola devrildi. Kaza nedeniyle çift yönlü olarak trafikte yoğunluk yaşandı.

    Kaza, Maslak Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik ışıklarında bekleyen otomobile çarpmamak için manevra yapan otobüs şoförü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarının bulunduğu direğe çarptı.

    Kayan otobüs, direği devirdikten sonra otomobile çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken trafikte yoğunluk oluştu.


    Otobüs şoförü Nebi Altun " İşe gidiyordum. Otomobil sürücüsü önümde gidiyordu. Sarı ışık yandı. Geçer diye tahmin ettim. Geçmedi. Durdu. Ben de vurmamak için sola kırdım. Direğe vurdum. Dönerken otomobile çarptım. Otobüs boştu. Yeni işe gidiyordum" dedi.

        "KAÇMAYA ÇALIŞTIM"
        Otomobil sürücüsü Cahit Alav "Beşiktaş'tan Sarıyer'e doğru gidiyordum. Kırmızı ışık yandı. Kırmızı ışıkta durdum. Baktım otobüs kızaklayarak geliyor. Geldiği gibi kaçmaya çalıştım. Otobüs direğe vurdu sonra da benim otomobile arkadan vurdu. Yağmur nedeniyle kaydı" diye konuştu.

        Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Devrilen direk itfaiye ve trafik polislerinin çalışmaları sonucu yoldan kaldırıldı.

        Kaza yapan otobüsün çekilmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı.
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