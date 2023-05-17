Depremzedelere yapılan yardımları haram edenlere vatandaştan dekontlu tepki!

Buna göre Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. İkinci turda, ilk turda en fazla oyu olan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışacak.

DEPREM BÖLGESİNDE CUMHUR BAŞARISI

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem bölgesinde Cumhur İttifakı ve Başkan Erdoğan büyük bir başarı göstererek yine ipi göğüsledi. Bu durum CHP yandaşlarını çıldırttı.