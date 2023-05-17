Depremzedelere yapılan yardımları haram edenlere vatandaştan dekontlu tepki!

Türkiye 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyon oyluk fark attı.
28 MAYIS'TA SANDIK BAŞINA
YSK'nın geçici sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan yüzde 49.51, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.80, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17, Muharrem İnce ise yüzde 0.44 oy aldı.
Buna göre Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. İkinci turda, ilk turda en fazla oyu olan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışacak.
DEPREM BÖLGESİNDE CUMHUR BAŞARISI
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem bölgesinde Cumhur İttifakı ve Başkan Erdoğan büyük bir başarı göstererek yine ipi göğüsledi. Bu durum CHP yandaşlarını çıldırttı.
CHP YANDAŞLARI REZİL SÖZLERLE DEPREMZEDELERE SALDIRDI
Sosyal medya üzerinden peşi sıra kin kusarak vicdanlarını kaybeden bazı isimler ağza alınmayacak ifadelerle depremzedelere hakaretler yağdırıdı.
SÖZCÜ HEDEF GÖSTERDİ
Sözcü Gazetesi manşetinden büyük bir skandala imza attı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uçuk vaatlerine itibar etmeyen seçmeni ve deprem bölgesinde güven ve istikrardan yana oy kullanan afetzede vatandaşlarımızı çirkin bir üslupla hedef aldı. 16.05.2023 tarihinde, "Demek ki millet TOGG'muş" manşetiyle çıkan gazete, "Demek ki depremzedeler çadır hayatı yaşamayı çok sevmiş" alt başlığıyla da, afetzede vatandaşlarımızın acısı üzerinde tepindi.