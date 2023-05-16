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    • 16.05.2023 12:13
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    • 16.05.2023 13:25
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    Depremzedelere küfürler savuran şahsa yakalama kararı! Skandal sözler...

    Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem böglesinde Cumhur İttifakı ve Başkan Erdoğan büyük bir başarı göstererek yine ipi göğüsledi. Bu durum CHP yandaşlarını çıldırttı. Sosyal medyada bir şahıs ağza alınmayacak ifadelerle bölgede yaşayan vatandaşlara hakaretler savurdu. Harekete geçen savcılık 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan İstanbul resen soruşturma başlattı.

    takvim.com.tr
    Küfürbaza soruşturma!

    Türkiye Yüzyılının kritik seçimini Cumhur İttifakı ve Başkan Erdoğan açık ara önde tamamladı.

    YSK'nın açıkladığı son verilere göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.50 oranına ulaştı.

    FETÖ, PKK ve Batı'nın açık destek verdiği Kılıçdaroğlu %44.89 oranında oy alırken ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise %5.17'de kaldı. FETÖ'nun kurduğı CHP'nin yaydığı kaset ve sahte dekont kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce ise %0.44 oranında oy aldı.

    DEPREM BÖLGESİNDE CUMHUR BAŞARISI
    Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen Deprem Böglesinde Cumhur İttifakı ve Başkan Erdoğan büyük bir başarı göstererek yine ipi göğüsledi. Bu durum CHP yandaşlarını çıldırttı.

    CHP YANDAŞLARI REZİL SÖZLERLE DEPREMZEDELERE SALDIRDI
    Sosyal medya üzerinden peşi sıra kin kusarak vicdanlarını kaybeden bazı isimler ağzı alınmayacak ifadelerle depremzedelere hakaretler yağdırdı.

    REZİL SÖZLER KÜFÜRLER!
    Almanya'da yaşadığı iddia edilen rezil bir adam "Deprem bölgesindekiler buraya bir gelsin..." diyerek Hatay, Urfa ve Adıyaman'a alçakça küfürler savurdu.

    "Sizler alçak ve şerefsizsiniz. Gittiniz oyunuzu ona verdiniz. Bunu Erdoğan'a oy verenlere diyorum. Ben sizin evlatlarınıza yaşıtlarınıza acıyorum. Ben Almanya'da dönerciyim. Kendi cebimden size 12 bin Euro para gönderdim. Zıkkım olsun! Erdoğan'a oy verenler haram zıkkım olsun." şeklinde kin kustu.

        YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
        Videoda ki şüpheliye yönelik 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma çerçevesinde, şüphelinin gözaltına alınması yönünde talimat verilirken, ayrıca şüphelinin yurtdışında bulunma ihtimaline karşı hakkında yakalama kararı da çıkarıldı.

        DEPREMZEDELERDEN SERT TEPKİ
        Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Adıyaman'da AK Parti'nin yüksek oy almasından sonra sosyal medya üzerinden Adıyaman'da ve afet bölgesinde yaşayan depremzedelere hakaret içerikli görsel ve yazılı paylaşımların yapılması depremzedeleri üzdü.

        Kendilerine yapılan hakaretlere tepki gösteren depremzedeler, "Bunu yapanlar kesinlikle Yahudi, Ermeni, dış güçlerin yağcısıdır. Zaten yardım eden bir kişi yardım ettiğini beyan etmesi halinde o yardımdan sayılmıyor. Herkes yardım etti ama bu hakaretlerde bulunanların yardım ettiklerine de inanmıyoruz. Türkiye'yi kaosa sürüklemeye çalışıyorlar. Daha önceden de çeşitli bahanelerle geldiler ama milletimiz de gereken dersi verdi onlara. Onların tek derdi Türkiye'yi karıştırmak. Bunlardan ne Türkiye'ye hayır gelir nede milletimize hayır gelir. Bizlere yardım eden herkesten binlerce kez Allah razı olsun" diye konuştu.

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        Haberler Güncel Depremzedelere küfürler savuran şahsa yakalama kararı! Skandal sözler...
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