Depremzedelere küfürler savuran şahsa yakalama kararı! Skandal sözler...

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Videoda ki şüpheliye yönelik 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde, şüphelinin gözaltına alınması yönünde talimat verilirken, ayrıca şüphelinin yurtdışında bulunma ihtimaline karşı hakkında yakalama kararı da çıkarıldı.

DEPREMZEDELERDEN SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Adıyaman'da AK Parti'nin yüksek oy almasından sonra sosyal medya üzerinden Adıyaman'da ve afet bölgesinde yaşayan depremzedelere hakaret içerikli görsel ve yazılı paylaşımların yapılması depremzedeleri üzdü.

Kendilerine yapılan hakaretlere tepki gösteren depremzedeler, "Bunu yapanlar kesinlikle Yahudi, Ermeni, dış güçlerin yağcısıdır. Zaten yardım eden bir kişi yardım ettiğini beyan etmesi halinde o yardımdan sayılmıyor. Herkes yardım etti ama bu hakaretlerde bulunanların yardım ettiklerine de inanmıyoruz. Türkiye'yi kaosa sürüklemeye çalışıyorlar. Daha önceden de çeşitli bahanelerle geldiler ama milletimiz de gereken dersi verdi onlara. Onların tek derdi Türkiye'yi karıştırmak. Bunlardan ne Türkiye'ye hayır gelir nede milletimize hayır gelir. Bizlere yardım eden herkesten binlerce kez Allah razı olsun" diye konuştu.