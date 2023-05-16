Depremzedelere küfürler savuran şahsa yakalama kararı! Skandal sözler...

Türkiye Yüzyılının kritik seçimini Cumhur İttifakı ve Başkan Erdoğan açık ara önde tamamladı.
YSK'nın açıkladığı son verilere göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.50 oranına ulaştı.
FETÖ, PKK ve Batı'nın açık destek verdiği Kılıçdaroğlu %44.89 oranında oy alırken ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise %5.17'de kaldı. FETÖ'nun kurduğı CHP'nin yaydığı kaset ve sahte dekont kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce ise %0.44 oranında oy aldı.
DEPREM BÖLGESİNDE CUMHUR BAŞARISI
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen Deprem Böglesinde Cumhur İttifakı ve Başkan Erdoğan büyük bir başarı göstererek yine ipi göğüsledi. Bu durum CHP yandaşlarını çıldırttı.
REZİL SÖZLER KÜFÜRLER!
Almanya'da yaşadığı iddia edilen rezil bir adam "Deprem bölgesindekiler buraya bir gelsin..." diyerek Hatay, Urfa ve Adıyaman'a alçakça küfürler savurdu.
"Sizler alçak ve şerefsizsiniz. Gittiniz oyunuzu ona verdiniz. Bunu Erdoğan'a oy verenlere diyorum. Ben sizin evlatlarınıza yaşıtlarınıza acıyorum. Ben Almanya'da dönerciyim. Kendi cebimden size 12 bin Euro para gönderdim. Zıkkım olsun! Erdoğan'a oy verenler haram zıkkım olsun." şeklinde kin kustu.