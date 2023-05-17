A Haber ve SABAH'ı hedef alan seçim ayarlı FETÖ - Alman kumpasına Medya Derneği'nden sert tepki: "Sonuna kadar takipçisi olacağız"





ALMAN MAKAMLARINA SERT TEPKİ: BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ AÇISINDAN KABUL EDİLEMEZ BİR HADİSE

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Medya Derneği FETÖ'cü hainlerin şikayeti üzerine Turkuvaz Medya Grubu'nun Almanya temsilciliğine yapılan zaman ayarlı baskına ve Türk gazetecilerin gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi.



Dernekten yapılan açıklamada, Alman polisinin hukuksuz baskınına dikkat çekildi, "Turkuvaz Medya Grubu'nun Almanya bürosu temsilcileri deneyimli gazeteciler İsmail Erel ve Cemil Albay'ın 17 Mayıs 2023, sabah 06.00'da Alman polisi tarafından hukuksuz bir şekilde göz altına alınmaları, kullandıkları telefonların ve bilgisayarların gasp edilmeleri, evrensel bir değer olan 'Basın ve İfade Özgürlüğü' açısından kabul edilemez bir hadisedir" denildi.



Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi;



Rutin mesleki faaliyetlerini yapmaktan başka bir faaliyeti olmayan gazetecilerin göz altına alınmaları sonrası aileleri ve çalıştıkları kurumla irtibat kurmaları ve durumlarıyla ilgili bilgi vermelerinin engellenmesi, yaşananların vahametini daha da artırmıştır.



Almanya gibi demokratik ve Basın ve İfade Özgürlüğü'ne saygılı olduğu varsayılan bir ülkedeki bu gelişmenin, gazeteci arkadaşlarımızın serbest bırakılması ile neticelenmesi sevindiricidir. Ancak, göz altı sürecinde Alman makamlarının iki gazetecinin durumuyla alakalı ayrıntılı bilgi vermemesinin, aileleri ve meslektaşlarının endişelerine sebebiyet vermesi, not edilmiştir.