A Haber ve SABAH'ı hedef alan seçim ayarlı FETÖ - Alman kumpasına Medya Derneği'nden sert tepki: "Sonuna kadar takipçisi olacağız"

Almanya, A Haber ve SABAH'a seçim ayarlı operasyon gerçekleştirerek milli iradenin sesini kısmaya yeltendi.
FETÖ'cülerin şikayeti üzerine operasyon başlatan Alman polisi Sabah gazetesinin Avrupa haberleri merkezinin bulunduğu Frankfurt ofisine baskın düzenledi. Almanya Temsilcisi İsmail Erel ile Haber Müdürü Cemil Albay'ı da evlerini basıp gözaltına aldı.
İki Türk gazetecinin evlerine baskın yapılarak gözaltına alınmasının Türkiye'den kaçarak Almanya'ya sığınan firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in şikayeti üzerine gerçekleştiği belirtildi.
Evlerinde 4,5 saat köpeklerle arama yapan polis evde bulunan belge değeri çok sayıda evrak, bilgisayar ve cep telefonuna koydu. Darmstadt Polis Merkezine götürülen Türk gazeteci İsmail Erel ve Cemil Albay, Güney Hessen Polis Merkezinde 4 saat boyunca sorgulandı.
Darmstadt kentinde bulunan Güney Hessen Emniyet Müdürlüğünde sorguları tamamlanan İsmail Erel ve Cemil Albay daha sonra serbest bırakıldı.
Gelişme üzerine Alman Büyükelçisi ise Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı, izahat istendi.
BAŞKONSOLOSTAN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer de Almanya'da gözaltına alınan A Haber Muhabiri İsmail Erel ile Sabah Avrupa Gazetesi Haber Müdürü Cemil Albay'ın serbest bırakılmasının ardından gazetecilere geçmiş olsun ziyaretine bulundu.