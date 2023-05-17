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    • 17.05.2023 20:42
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    A Haber ve SABAH'ı hedef alan seçim ayarlı FETÖ - Alman kumpasına Medya Derneği'nden sert tepki: "Sonuna kadar takipçisi olacağız"

    Almanya, A Haber ve SABAH'a seçim ayarlı operasyon gerçekleştirerek milli iradenin sesini kısmaya yeltendi. FETÖ'cü firari vatan haini Cevheri Güven'in şikayeti üzerine Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi, A Haber muhabiri İsmail Erel ve Sabah Avrupa Gazetesi Haber Müdürü Cemil Albay gözaltına alındı. Türk gazeteciler daha sonra serbest bırakıldı. Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Medya Derneği FETÖ'cü hainlerin şikayeti üzerine Turkuvaz Medya Grubu’nun Almanya temsilciliğine yapılan zaman ayarlı baskına ve Türk gazetecilerin gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi. Dernekten yapılan açıklamada, "Medya Derneği olarak, şiddetle kınadığımız bu gelişmeleri bütün uluslararası platformlarda gündeme getirecek ve sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerine yer verildi.

    takvim.com.tr
    FETÖ - Alman kumpasına tepki: Takipçisi olacağız

    Almanya, A Haber ve SABAH'a seçim ayarlı operasyon gerçekleştirerek milli iradenin sesini kısmaya yeltendi.

    FETÖ'cülerin şikayeti üzerine operasyon başlatan Alman polisi Sabah gazetesinin Avrupa haberleri merkezinin bulunduğu Frankfurt ofisine baskın düzenledi. Almanya Temsilcisi İsmail Erel ile Haber Müdürü Cemil Albay'ı da evlerini basıp gözaltına aldı.


    İki Türk gazetecinin evlerine baskın yapılarak gözaltına alınmasının Türkiye'den kaçarak Almanya'ya sığınan firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in şikayeti üzerine gerçekleştiği belirtildi.

    Evlerinde 4,5 saat köpeklerle arama yapan polis evde bulunan belge değeri çok sayıda evrak, bilgisayar ve cep telefonuna koydu. Darmstadt Polis Merkezine götürülen Türk gazeteci İsmail Erel ve Cemil Albay, Güney Hessen Polis Merkezinde 4 saat boyunca sorgulandı.

    Darmstadt kentinde bulunan Güney Hessen Emniyet Müdürlüğünde sorguları tamamlanan İsmail Erel ve Cemil Albay daha sonra serbest bırakıldı.

    Gelişme üzerine Alman Büyükelçisi ise Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı, izahat istendi.

    BAŞKONSOLOSTAN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
    Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer de Almanya'da gözaltına alınan A Haber Muhabiri İsmail Erel ile Sabah Avrupa Gazetesi Haber Müdürü Cemil Albay'ın serbest bırakılmasının ardından gazetecilere geçmiş olsun ziyaretine bulundu.



        ALMAN MAKAMLARINA SERT TEPKİ: BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ AÇISINDAN KABUL EDİLEMEZ BİR HADİSE
        Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Medya Derneği FETÖ'cü hainlerin şikayeti üzerine Turkuvaz Medya Grubu'nun Almanya temsilciliğine yapılan zaman ayarlı baskına ve Türk gazetecilerin gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi.

        Dernekten yapılan açıklamada, Alman polisinin hukuksuz baskınına dikkat çekildi, "Turkuvaz Medya Grubu'nun Almanya bürosu temsilcileri deneyimli gazeteciler İsmail Erel ve Cemil Albay'ın 17 Mayıs 2023, sabah 06.00'da Alman polisi tarafından hukuksuz bir şekilde göz altına alınmaları, kullandıkları telefonların ve bilgisayarların gasp edilmeleri, evrensel bir değer olan 'Basın ve İfade Özgürlüğü' açısından kabul edilemez bir hadisedir" denildi.

        Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi;

        Rutin mesleki faaliyetlerini yapmaktan başka bir faaliyeti olmayan gazetecilerin göz altına alınmaları sonrası aileleri ve çalıştıkları kurumla irtibat kurmaları ve durumlarıyla ilgili bilgi vermelerinin engellenmesi, yaşananların vahametini daha da artırmıştır.

        Almanya gibi demokratik ve Basın ve İfade Özgürlüğü'ne saygılı olduğu varsayılan bir ülkedeki bu gelişmenin, gazeteci arkadaşlarımızın serbest bırakılması ile neticelenmesi sevindiricidir. Ancak, göz altı sürecinde Alman makamlarının iki gazetecinin durumuyla alakalı ayrıntılı bilgi vermemesinin, aileleri ve meslektaşlarının endişelerine sebebiyet vermesi, not edilmiştir.


        "FETÖ HAKKINDA HABER YAPAN GAZETECİLERE GÖZDAĞI VERMEKTEN VAZGEÇİN"
        Almanya, Basın özgürlüğüne saygı duyarak, gazetecilere yönelik bu hasmane ve keyfi tutumundan ve FETÖ terör örgütü hakkında haber yaptıkları gerekçesiyle gazetecilere gözdağı vermekten bir an önce vazgeçmelidir.

        Evrensel kuralları ihlal eden Alman makamlarını, Basın ve İfade Özgürlüğü ve temel insan hakları konusunda daha hassas davranmaya ve gazeteci arkadaşlarımızdan ve kurumlarından özür dilemeye davet ediyoruz.

        "SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"
        Medya Derneği olarak, şiddetle kınadığımız bu gelişmeleri bütün uluslararası platformlarda gündeme getirecek ve sonuna kadar takipçisi olacağız.
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        Haberler Güncel A Haber ve SABAH'ı hedef alan seçim ayarlı FETÖ - Alman kumpasına Medya Derneği'nden sert tepki: "Sonuna kadar takipçisi olacağız"
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