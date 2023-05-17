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    • 17.05.2023 21:20
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    Katar, BAE, Macaristan, IKBY ve Malezya liderlerinden Başkan Erdoğan'a seçim tebriği: İkinci tur için başarı dileklerini ilettiler

    Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid en-Nehyan, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebriklerini iletti.

    takvim.com.tr
    Liderlerden Başkan Erdoğan’a seçim tebriği

    Türkiye ikinci yüzyılının en kritik dönemeci olarak gösterilen 2023 seçimleri için 14 Mayıs'ta sandık başına gitti.

    Seçimi Cumhur İttifakı açık ara önde tamamlarken YSK'nın açıkladığı son verileri göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.50 oranını yakaladı.



    Kılıçdaroğlu %44.89 oranında oy alırken ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise %5.17'de kaldı. FETÖ ve CHP'li isimlerin ortaklaşa giriştiği kaset ve sahte dekont kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce ise %0.44 oranında oy aldı.

    Bu sonuçlarla Cumhurbaşkanı seçimi 2. tura kaldı.




    LİDERLERDEN BAŞKAN ERDOĞAN'A SEÇİM TEBRİĞİ
    Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken liderler Başkan Erdoğan'ı tebrik etmek için aradı.

    Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşıma göre; Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid en-Nehyan, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebriklerini iletti.



        İKİNCİ TUR İÇİN BAŞARI DİLEKLERİNİ İLETTİLER
        Liderler görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçimin ikinci turunda da başarılar diledi ve seçimlerin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.



        'TÜRK HALKI LİDERİNE GÜVENDİ'
        Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Başkan Erdoğan'ı aramış, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilli Genel Seçimlerinde oyların çoğunluğunu sağlaması dolayısıyla tebriklerini iletmişti.

        Erdoğan liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük mesafe kat ettiğini ifade eden Aliyev, bunun bir tezahürü olarak Türk halkının bu seçimlerde de liderine güvendiğini kaydetti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, telefon görüşmesinde ayrıca iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin kalıcı ve bozulmaz olduğunun bir kez daha vurgulandığı ifade edildi.

        MİRZİYOYEV'DEN TEBRİK
        Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Türkiye'de gerçekleşen seçimlerin ardından Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etmişti.

        Telefon görüşmesinde Mirziyoyev, seçim sonuçlarının kardeş Türkiye halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilmekte olan siyasi değişimler ve ekonomik reformların geniş şekilde desteklemesinin göstergesi olduğunu dile getirmişti.
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        Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
        Haberler Güncel Katar, BAE, Macaristan, IKBY ve Malezya liderlerinden Başkan Erdoğan'a seçim tebriği: İkinci tur için başarı dileklerini ilettiler
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