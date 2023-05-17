Katar, BAE, Macaristan, IKBY ve Malezya liderlerinden Başkan Erdoğan'a seçim tebriği: İkinci tur için başarı dileklerini ilettiler

Türkiye ikinci yüzyılının en kritik dönemeci olarak gösterilen 2023 seçimleri için 14 Mayıs'ta sandık başına gitti.
Seçimi Cumhur İttifakı açık ara önde tamamlarken YSK'nın açıkladığı son verileri göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.50 oranını yakaladı.
Kılıçdaroğlu %44.89 oranında oy alırken ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise %5.17'de kaldı. FETÖ ve CHP'li isimlerin ortaklaşa giriştiği kaset ve sahte dekont kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce ise %0.44 oranında oy aldı.
Bu sonuçlarla Cumhurbaşkanı seçimi 2. tura kaldı.
LİDERLERDEN BAŞKAN ERDOĞAN'A SEÇİM TEBRİĞİ
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken liderler Başkan Erdoğan'ı tebrik etmek için aradı.
Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşıma göre; Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid en-Nehyan, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebriklerini iletti.