Başkan Erdoğan'dan kritik temaslar: Devlet Bahçeli, Önder Aksakal, Fatih Erbakan, Zekeriya Yapıcıoğlu ve Mustafa Destici ile görüştü! Gündem seçim zaferi ve 2. tur...

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

Başkan Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.



MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Görüşmelerde seçim stratejisi ve iki partinin sahada ne gibi çalışmalar yapacağını da görüşecek. Meclis tablosu da liderlerin gündeminde olacak. Ayrıca Komisyonların oluşumu gibi başlıklar değerlendirilecek.