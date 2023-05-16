Başkan Erdoğan'dan kritik temaslar: Devlet Bahçeli, Önder Aksakal, Fatih Erbakan, Zekeriya Yapıcıoğlu ve Mustafa Destici ile görüştü! Gündem seçim zaferi ve 2. tur...

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitti. İkinci yüzyılın en kritik virajlarından biri olarak gösterilen seçime Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı damga vurdu.
ERDOĞAN VE CUMHUR İTTİFAKI FARK ATTI
Erdoğan 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarken yüzde 49.50 oranında oy aldı. Yüzde 50+1'in sağlanamaması sebebiyle seçim ikinci tura giderken Cumhur İttifakı Meclis'te çoğunluğu elde etti.
Seçim çalışmaları kaldığı yerden tam gaz devam ediyor. 14 Mayıs'ı açık ara farkla önde bitiren Başkan Erdoğan, Cumhur İttifakı ortakları ile Külliye'de görüşmeler gerçekleştiriyor.
BAŞKAN ERDOĞAN VE BAHÇELİ GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün bir görüşme gerçekleştirdi.
DSP GENEL BAŞKANI ÖNDER AKSAKAL'I KABUL ETTİ
Başkan Erdoğan, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.