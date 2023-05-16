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    • 16.05.2023 19:26
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    Başkan Erdoğan'dan kritik temaslar: Devlet Bahçeli, Önder Aksakal, Fatih Erbakan, Zekeriya Yapıcıoğlu ve Mustafa Destici ile görüştü! Gündem seçim zaferi ve 2. tur...

    Son dakika haberleri... Cumhur ittifakı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimleri önde tamamladı. Seçimi açık ara farkla önde bitiren Başkan Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Külliye’de Cumhur zirvesi

    Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitti. İkinci yüzyılın en kritik virajlarından biri olarak gösterilen seçime Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı damga vurdu.

    ERDOĞAN VE CUMHUR İTTİFAKI FARK ATTI
    Erdoğan 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarken yüzde 49.50 oranında oy aldı. Yüzde 50+1'in sağlanamaması sebebiyle seçim ikinci tura giderken Cumhur İttifakı Meclis'te çoğunluğu elde etti.


    Seçim çalışmaları kaldığı yerden tam gaz devam ediyor. 14 Mayıs'ı açık ara farkla önde bitiren Başkan Erdoğan, Cumhur İttifakı ortakları ile Külliye'de görüşmeler gerçekleştiriyor.

    BAŞKAN ERDOĞAN VE BAHÇELİ GÖRÜŞTÜ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün bir görüşme gerçekleştirdi.

    DSP GENEL BAŞKANI ÖNDER AKSAKAL'I KABUL ETTİ
    Başkan Erdoğan, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.


        YENİDEN REFAH
        Başkan Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul etti.

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

        HÜDA PAR
        Başkan Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

            BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
            Başkan Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

            MASADA HANGİ KONULAR VAR?
            Görüşmelerde seçim stratejisi ve iki partinin sahada ne gibi çalışmalar yapacağını da görüşecek. Meclis tablosu da liderlerin gündeminde olacak. Ayrıca Komisyonların oluşumu gibi başlıklar değerlendirilecek.



            Öte yandan AK Parti'nin 28 Mayıs'taki 2. Tur öncesi kullanacağı slogan da belli oldu.

            AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Doğru Adamla Yola Devam" sloganını yer verdi.
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