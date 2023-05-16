Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.05.2023 13:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.05.2023 13:25
    ABONE OL

    Osmaniye'de 3,4 büyüklüğünde deprem! | Son depremler

    Osmaniye'de Richter ölçeğine göre 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede kısa süreli panik yaşanırken, Vali Erdinç Yılmaz herhangi bir olumsuzluğun olmadığını açıkladı.

    DHA
    Osmaniye’de 3,4 büyüklüğünde deprem!

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Osmaniye kent merkezi olarak saptadığı deprem, saat 12.22'de oldu. Yerin 7.03 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kentte kısa süreli paniğe yol açtı. Depremi hisseden vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

    Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, depremin ardından yapılan araştırmalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını açıkladı. Vali Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Değerli hemşerilerim, Osmaniye'mizde 3,4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yoktur. Takiplerimiz devam etmektedir. Bütün hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    İGA Art Sanat
    Haberler Güncel Osmaniye'de 3,4 büyüklüğünde deprem! | Son depremler
        loading
        SON DAKİKA