Deprem bölgesi 'Erdoğan' dedi muhalifler içindeki kini kustu! Sosyal medyada skandal sözler!
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde halk iradesini göstermek için sandığa gitti. Kahramanmaraş merkezli depremden en çok etkilenen Hatay'dan gelen sonuçlar, 7'li koalisyonda şok etkisi yaptı. Birçok ilde sandıktan Başkan Erdoğan'a destek çıktı. Katılımın fazlalığı üzerinden Habertürk yazarı Fatih Altaylı 'şaibeli' imasında bulundu. Altaylı'nın algı operasyonu sosyal medyada kendisini bilmeyen kullanıcılar tarafından nefret söylemine dönüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, aralarında oyuncu Zeynep Beşerler'in de bulunduğu şahıslar hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, "Binlerce kilometre uzaklardan yardıma gelen elin gâvuru bile sizin yaptığınızı yapmadı" dedi. Depremzedeler de kendilerine yönelik paylaşım yapan sosyal medya kullanıcılarına sert tepki gösterdi. Öte yandan CHP'lilerin 174 yetim ve öksüz çocuğa desteklerini kestiği, 2000'e yakın erzak kolilerinin iptal edildiği ortaya çıktı. Evsiz kalan inşalara yapılan yardımlar ise geri istedi.
15.05.2023 00:21 - Son Güncelleme: 17.05.2023 11:50
Depremin büyük yıkım yaptığı Hatay'da Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri için oy sayımının yüzde 90'ı gerçekleştirildi.
Hatay'dan gelen verilere göre vatandaş, deprem üzerinde tepinip siyasi algı yapanlara değil Başkan Erdoğan'a güvendi.
Hatay'dan gelen veriler şu şekilde:
Toplam Sandık: 3.154
Geçerli oy: 870.802