Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun masayı yumruklamasını yorumladı: Koltuğunu kaybetme korkusu yaşayınca mutfaktan çıkıp makama geçmiş

Başkan Erdoğan katıldığı canlı yayında, Kılıçdaroğlu'nun masaları tokatlayarak alay konusu olan videosu ile ilgili değerlendirmede bulundu. "Ben CHP’li olmadığıma göre mesaj bana değil" diyen Başkan Erdoğan, "Kaybetmenin sorumluluğunu hiçbir zaman Kılıçdaroğlu üzerine almaz. Masa arkadaşlarına laf söylemek yerine hıncını masadan alıyor. Kılıçdaroğlu koltuğunu kaybetme korkusunu yaşayınca mutfaktan çıkıp makama geçmiş. Her seçimden sonra CHP’de karışıklık çıkması gelenektir. Kılıçdaroğlu şimdiden parti içindeki muhaliflere şimdiden gözdağı veriyor" dedi.