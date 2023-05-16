İngilizlerden ikinci tur operasyonu! Timothy Ash'ten Kılıçdaroğlu'nun kazanması için Londralı yatırımcılara 'borsada spekülasyon yapın' çağrısı

'KILIÇDAROĞLU'NDA LİDERLİK VASFI YOK' AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda "Türkiye, Batı cephesine yeniden kollarını açacak" diyen Ash, Twitter hesabından bugün yaptığı paylaşımda ise çark edip, "Kılıçdaroğlu ile birkaç ay önce Londra'da diğer yatırımcılarla görüştüm ve sorulara verdiği yanıtların zayıf olduğunu düşündüm. Endişelerim bir şekilde gerçekleşti. Muhalefet Kılıçdaroğlu'nun zafiyetlerini başından beri biliyordu, Meral Akşener bir nevi gemiden kaçmaya çalıştı" ifadelerini kullandı.